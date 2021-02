Panini confezionati richiamati dai supermercati: contengono ossido di etilene, sostanza tossica [MARCHIO E LOTTI]

La catena di supermercati italiani Coop ha pubblicato sul proprio sito web un avviso di richiamo della ditta Probios che ha richiamato Panino per Burger senza Glutine 125g per presenza di ossido di etilene superiore al limite di legge nell’ingrediente Semi di sesamo. I consumatori che l’avessero acquistato sono invitati a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso. Ecco i numeri dei lotti interessati dal richiamo:

Ricordiamo che l’ossido di etilene, presente nei prodotti ritirati, è il più semplice composto eterociclico contenente ossigeno. A temperatura e pressione ambiente è un gas incolore dall’odore etereo dolce, estremamente infiammabile, molto irritante e tossico per inalazione, esplosivo se mescolato all’aria.