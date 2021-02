Parco archeologico di Pompei: il nuovo direttore è l’archeologo tedesco Gabriel Zuchtriegel

E’ l’archeologo tedesco Gabriel Zuchtriegel, 39 anni, il nuovo direttore del Parco archeologico di Pompei. Lo annuncia il ministro della cultura Dario Franceschini, che ha scelto il suo profilo nella terna indicatagli dalla commissione di concorso. Zuchtriegel, dal 2015 alla guida del Parco archeologico di Paestum, ha una formazione in archeologia classica. Ha scavato anche a Selinunte e ad Eraclea. A Pompei ha già lavorato nella squadra dell’ex direttore Massimo Osanna. Vive a Napoli con moglie e due figli.

“Questo incarico di dirigere Pompei per me significa guidare una squadra di altissimo livello per raccontare la bellezza del patrimonio italiano e anche le bellezze che abbiamo in questo Paese che è apripista nella tutela, nella fruizione inclusiva e nella ricerca. Per questo lavorerò e sono sicuro che la squadra vincerà“, ha dichiarato in mattinata Zuchtriegel.