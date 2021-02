Sei parossismi in 8 giorni: ieri sera sull’Etna colate piroclastiche e fulmini vulcanici [VIDEO]

Ieri sera l’Etna si è esibito nel sesto parossismo in otto giorni, con una fontana di lava alta che ha superato i 500 metri e che emergeva dal cratere di Sud-Est, con una colonna eruttiva di cenere lavica e lapilli che si espandeva in verticale per diversi km. Il vulcano è costantemente monitorato dai tecnici dell’Osservatorio etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E proprio il vulcanologo INGV Boris Behncke ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un breve video “della fase più intensa del parossismo del 24 febbraio 2021 sull’Etna: guardate la parte destra del campo di vista, dove dopo 0:12 vedrete alcuni piccoli fulmini e un flusso piroclastico“.