Passeggiata spaziale, la NASA rilascia spettacolari immagini ad alta definizione: l’astronauta Kate Rubins al lavoro con la Terra sullo sfondo [VIDEO]

Oggi, gli astronauti Kate Rubins e Victor Glover Jr. hanno compiuto una passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per montare i telai di supporto per i nuovi pannelli solari ad alta efficienza attesi il prossimo anno. La passeggiata spaziale è iniziata quando in Italia era da poco passato mezzogiorno ed è durata 7 ore e 4 minuti.

La NASA ha rilasciato spettacolari immagini ad alta definizione, riprese dalla telecamera montata sul casco di Rubins che hanno offerto per la prima volta la scena dal punto di vista degli astronauti: il vuoto dello spazio e la Terra sullo sfondo hanno regalato suggestioni da film di fantascienza (vedi video in fondo all’articolo). Le immagini sono subito diventate virali in rete.

I due astronauti, alla loro terza passeggiata spaziale sono usciti in missione, portandosi dietro borsoni lunghi due metri e mezzo con dentro materiale pesante molti chili. L’obiettivo era preparare il telaio in vista dell’arrivo dei nuovi pannelli che, nel 2022, aumenteranno del trenta per cento la capacita’ elettrica della ISS.