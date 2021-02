Paura ad Amalfi, frana sfiora le case: strada bloccata, evacuate 3 famiglie [FOTO e VIDEO]

Paura oggi ad Amalfi: una frana ha sfiorato abitazioni e invaso la SS163, raggiungendo il lungomare della Marinella.

Al momento non risultano feriti o persone coinvolte.

A cedere è stata una porzione del fronte roccioso che sostiene una stradina pedonale e sovrasta la strada statale, all’ingresso del tunnel che porta al centro abitato. Il tratto di strada interessato è al momento impraticabile, sommerso da detriti.

A causare il crollo potrebbero essere state le abbondanti piogge degli ultimi giorni.

Sul posto sono presenti i carabinieri della locale Compagnia, i vigili urbani e i vigili del fuoco.

Sono state evacuate 3 famiglie dalle abitazioni sovrastanti la grossa frana: “In questo momento – ha spiegato all’ANSA il sindaco di Amalfi, Daniele Milano – si sta per intervenire con mezzi meccanici per le prime operazioni di disgaggio degli elementi instabili, c’è un pezzo del muraglione in bilico che va tolto“. Per il primo cittadino “al momento non sembrano esserci persone ferite o coinvolte sotto la frana, non abbiamo evidenze in tal senso“.