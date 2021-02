Paura sull’Etna per un’anziana dispersa: si era incamminata da sola tra Monte Sona e i boschi della Milia

Paura oggi pomeriggio sull’Etna, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, poco dopo le 16,00 di oggi, è dovuta intervenire per le ricerche di un’anziana signora dispersa. La 75enne, di Gravina di Catania, si trovava da sola tra Monte Sona e i boschi della Milia dopo essersi incamminata lungo un sentiero sotto la zona della Nuova Quercia. Non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, ha chiamato il 112 che ha passato la chiamata ai Vigili del Fuoco. L’operatore della sala operativa ha spiegato alla signora come poteva inviare la propria posizione Gps attraverso WhatsApp; la squadra l’ha così individuata e raggiunta senza grandi difficoltà, mentre l’operatore continuava ad intrattenerla al telefono per accertarsi che stesse bene e che restasse nella zona dalla quale aveva mandato la posizione geografica. La squadra dei Vigili del Fuoco l’ha trovata infreddolita e disorientata ma in buone condizioni generali, dopo circa un’ora e mezza dall’inizio dell’intervento di ricerca e soccorso.