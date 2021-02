Paura in Turchia, tornado devasta Cesme: scia di distruzione nella cittadina sulla costa egea, 16 feriti [FOTO]

Un tornado ha colpito nelle scorse ore una città sulla costa egea della Turchia, lasciandosi dietro una scia di distruzione.

Il vortice ha toccato terra a Cesme, a circa 90 km da Smirne: ha sradicato alberi, divelto tetti, sollevato auto e abbattuto una gru. Almeno 4 barche si sono rovesciate. L’area più colpita è stata in particolare un sito di costruzione dove sono in corso di realizzazione alcune ville: una gru ha ceduto e un container si è rovesciato, almeno 16 operai sono rimasti feriti.

Le potenti raffiche e la grandine hanno creato danni anche nella vicina località di Urla, dove sono andate distrutte centinaia di serre commerciali.

“Cesme, un paradiso sulla Terra, ieri ha vissuto l’inferno,” ha affermato il sindaco Ekrem Oran, come riportato da Anadolu.