Pd: Gribaudo, ‘sottosegretari? Ancora impegni disattesi, ora serve segnale forte’**

Roma, 24 feb (Adnkronos) – “Faccio i miei auguri di buon lavoro ai sottosegretari del Pd e a tutti gli altri. Però, a maggior ragione, non capisco perché la Direzione non sia stata convocata prima. Mi pare evidente che il Pd continua a disattendere gli impegni che prende”. Chiara Gribaudo si dice “parecchio amareggiata” dopo la convocazione del Cdm questa sera per la nomina del sottosegretari. Proprio alla vigilia della Direzione del Pd, convocata per domani alle 14,30 sul ruolo delle donne.

Nei giorni scorsi la deputata del Partito democratico aveva chiesto che si affrontasse prima di ogni altra cosa una discussione interna al partito. “Servivano dei passaggi politici in Direzione dopo l’autogol dei ministri tutti uomini -spiega Gribaudo all’Adnkronos-. Adesso, ci troviamo con la Direzione convocata il giorno dopo la nomina dei sottosegretari. Mi spiace dirlo, ma questo conferma la lottizzazione del Pd. Una cosa che mi dispiace molto”.

A questo punto, a poche ore dalla Direzione, la Gribaudo comunque sottolinea che “la battaglia va avanti. Io spero vi sia comunque una discussione profonda rispetto alle scelte che faremo nel governo. Spero che nel partito si faccia chiarezza. I posti da sottosegretario non erano una risarcimento. La questione è molto più profonda. Io mi aspetto una riflessione non solo da parte del segretario ma anche da chi rappresenta il Pd, da chi fa interviste, da chi è al governo. Serve un forte segnale di discontinuità”.