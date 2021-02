Peanut worm, l’animale degli abissi che mette tutti in imbarazzo

Nel giugno 2017, 58 scienziati e tecnici di 14 istituzioni australiane hanno completato una spedizione di un mese per mappare una vasta fascia, prevalentemente inesplorata, dell’oceano al largo della costa orientale dell’Australia. Tra i 4.000 e i 6.000 metri al di sotto della superficie, dove l’acqua è gelida e buia e la pressione è così intensa da schiacciare un essere umano, hanno trovato molte cose strane e incredibili. Se non avete mai sentito parlare degli abissi orientali dell’Australia, fanno parte di un abisso marino molto più grande, che copre metà degli oceani del mondo e un terzo del territorio dell’Australia.

L’habitat più grande e più profondo sul pianeta, l’abisso rimane l’ambiente più inesplorato sulla Terra, ospitando della vita marina che è a malapena cambiata nel corso degli ultimi 40 milioni di anni. È così profondo che servono 7 ore per calare e risollevare sonar, camere e reti, tutti necessari per mappare e raccogliere campioni, il che rende l’esplorazione incredibilmente difficile. Il premio per un tale sforzo è stato un peanut worm.

Da non confondere con i Priapulida, i peanut worm appartengono alla Sipuncula, un gruppo di vermi marini conosciuti per la loro abilità di contrarsi in una piccola palla per sfuggire ai predatori. Lo fanno ritraendo la loro sezione più bassa nel resto del corpo, utilizzando muscoli specializzati che possono rispingerla nuovamente fuori quando il pericolo è scampato. I peanut worm sono lunghi dai 2 ai 720mm e possono riprodursi sia sessualmente che asessualmente. Solitamente si nascondono in cunicoli o conchiglie abbandonate, per questo la vista di un peanut worm che fluttua libero negli abissi è molto suggestiva.