Pelle secca? Eruzioni cutanee? L’errore che facciamo (quasi) tutti quando laviamo il viso

Secondo dermatologi ed esperti, per mantenere una corretta idratazione della pelle del viso, è molto importante lavare la faccia 2 volte al giorno con acqua tiepida, né solo fredda, né calda.

Come riporta un approfondimento pubblicato su In a Bottle, l’American Academy of Dermatology consiglia di lavare il viso con acqua tiepida (e quindi non solo fredda, come si ritiene erroneamente) perché è la via di mezzo perfetta per tutti i tipi di pelle e perché, inoltre, consente un migliore assorbimento dei prodotti detergenti.

La cosmetologa Sophia Knapp consiglia di lavare prima il viso con acqua tiepida per rimuovere trucco e sostanze inquinanti dalla giornata e solo successivamente “terminare con un risciacquo con acqua fredda per stringere i pori e favorire la circolazione sanguigna per un colorito sano“. Attenzione a usare solo l’acqua calda, che “elimina gli oli naturali della pelle e abbassa i livelli di sebo che aiutano a trattenere l’umidità e può così causare eruzioni cutanee” e, inoltre, “potrebbe seccare la pelle“.

Sbagliato anche usare solo ed esclusivamente l’acqua fredda “perché restringe i pori, batteri e residui possono rimanere intrappolati e non venire eliminati“, precisa Knapp.

La giusta via di mezzo è quindi l’acqua tiepida e, in generale, bisognerebbe lavare il viso 2 volte al giorno, mattina e sera.