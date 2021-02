Spazio, Perseverance durante l’ammartaggio: la NASA rilascia le prime spettacolari FOTO del rover sul Pianeta Rosso

La NASA ha rilasciato una spettacolare immagine inviata da Marte da parte del rover Perseverance, atterrato ieri sul Pianeta Rosso, per l’ennesimo grande successo dell’agenzia spaziale americana. La foto mostra il rover che scende sul suolo marziano durante il suo “ammartaggio”. Perseverance ha una grande quantità di dati nei suoi banchi di memoria che viene gradualmente scaricata sulla Terra.

Nella gallery scorrevole in alto, altre foto del rover, tra cui quella che lo ritrae durante la fase paracadute della sua discesa ripreso da un satellite. Perseverance esplorerà il cratere Jezero per almeno un anno, che equivale a quasi due anni terrestri, per cercare tracce di vita o provare che l’antico fiume fosse davvero un ambiente in grado di ospitarla, analizzando il suolo e raccogliendo campioni di roccia che saranno portati sulla Terra da una futura missione di recupero, Mars Sample Return.

Ora, dopo l’ammartaggio, Perseverance avrà bisogno di alcuni giorni, o meglio di Sol (il nome dei giorni su Marte), per attivare tutti i sistemi scientifici, di navigazione e di comunicazione di cui è dotata e per avviare nel concreto la sua missione esplorativa.

