I pipistrelli europei guariscono dalla ‘sindrome del naso bianco’ che uccide quelli nordamericani: com’è possibile?

Un team di scienziati guidato dal Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW) ha analizzato la difesa immunitaria innata umorale dei pipistrelli europei dalle orecchie di topo, contro un particolare fungo che a causa la cosiddetta ‘sindrome del naso bianco’. A differenza dei pipistrelli nordamericani, i pipistrelli europei hanno livelli basali sufficienti di parametri immunitari chiave e quindi tollerano un certo livello di infezione durante il letargo. I risultati sono pubblicati sulla rivista “Developmental and Comparative Immunology “.

Durante le infezioni causate da Pseudogymnoascus destructans (Pd), i pipistrelli nordamericani si svegliano frequentemente dal letargo per innescare una risposta immunitaria più elaborata, mentre i pipistrelli europei rimangono dormienti, a causa, come rivelano i nuovi risultati, della loro immunità di base competente. Non essere in grado di affrontare il fungo con l’immunità di base fa sì che i pipistrelli nordamericani esauriscano le riserve di grasso prima della fine dell’inverno a causa della necessità di stimolazioni aggiuntive ed energeticamente dispendiose, che alla fine porta loro alla fame e quindi alla morte. I pipistrelli europei possono anche svegliarsi di tanto in tanto quando sono infetti, ma la loro forte immunità di base consente loro di bilanciare meglio il budget energetico limitato durante il letargo invernale.

Per questa indagine, gli scienziati si sono recati in siti di ibernazione in Germania e hanno studiato 61 pipistrelli dalle orecchie di topo (Myotis myotis) con livelli variabili di infezioni naturali da Pseudogymnoascus destructans. Gli animali sono stati divisi in tre gruppi in base alla gravità delle infezioni fungine (asintomatiche, sintomi lievi, infezioni gravi). La massa corporea e la dimensione del corpo scheletrico dei pipistrelli sono state misurate e campioni di sangue prelevati da animali torpidi. Inoltre, il team ha monitorato in altri conspecifici la frequenza con cui gli animali infetti derivavano dal letargo. “Potremmo dimostrare che non esiste alcun legame tra l’infezione e la frequenza di risveglio dal letargo nel pipistrello europeo dalle orecchie di topo maggiore”, affermano Marcus Fritze e Christian C. Voigt, esperti di pipistrelli del Dipartimento di ecologia evolutiva di Leibniz-IZW.

Al contrario, i pipistrelli nordamericani come i piccoli pipistrelli marroni (Myotis lucifugus) si eccitano frequentemente quando infettati dal fungo per suscitare una risposta immunitaria. L’eccitazione frequente e la risposta immunitaria richiedono energia e esauriscono prematuramente le riserve di grasso del corpo prima della fine dell’inverno. La proteina aptoglobina sembra fondamentale nella lotta dei pipistrelli contro il fungo. L’aptoglobina è una proteina della fase acuta, che può essere prodotta dai pipistrelli senza grandi costi metabolici. “I nostri risultati hanno dimostrato il ruolo centrale dell’aptoglobina nella difesa contro il fungo. È interessante notare che i livelli di base di questa proteina sono sufficienti per proteggere l’ospite europeo dal fungo e non è necessario sintetizzare attivamente la proteina durante la fase torpida”, aggiunge Gábor Á. Czirják.

Una seconda scoperta chiave dell’indagine del team è che i pipistrelli europei, più pesanti e più grandi, si svegliano dal letargo più frequentemente dei conspecifici magri. Questo sembra controintuitivo perché ogni evento di eccitazione provoca l’esaurimento delle riserve di grasso. I pipistrelli ben nutriti sembrano aiutare il loro sistema immunitario eliminando attivamente i tratti fungini esterni dal loro corpo mentre sono svegli per brevi periodi. Pertanto, i pipistrelli pesanti sono in condizioni più sane verso la fine del letargo rispetto agli animali magri. Gli animali magri non possono permettersi di svegliarsi così spesso e quindi dipendono dall’efficacia dell’immunità di base per controllare il fungo. La rete di sicurezza di un’immunità competente mantiene in vita i pipistrelli europei (e asiatici) durante le infezioni da P. destructans, ma si rivela insufficiente per i pipistrelli nordamericani.

Questi risultati aggiungono ulteriori prove che esistono differenze nelle strategie di difesa contro l’agente eziologico della sindrome del naso bianco nelle specie di pipistrelli europee e nordamericane. Le strategie di tolleranza mirano a limitare l’impatto dell’infezione fungina sulla salute degli animali. Le strategie di resistenza, invece, cercano di ridurre attivamente il carico di agenti patogeni. “Le strategie di tolleranza sono efficaci, come dimostrano le difese immunitarie dei pipistrelli europei dalle orecchie di topo in letargo“, riassume Voigt. “Nei pipistrelli nordamericani, tuttavia, questa capacità non è presente in misura sufficiente, forse perché il fungo Pd ha avuto origine in Europa, dando alle specie europee un vantaggio nello sviluppo di meccanismi di difesa efficienti”.