Piste da sci affollate a Campo Felice: scoppiano le polemiche ma era una competizione sportiva, “nessuna irregolarità” [FOTO]

Molte persone hanno affollato le piste da sci di Campo Felice, in provincia dell’Aquila, nella giornata di ieri, sabato 20 febbraio. E con la chiusura degli impianti estesa fino al prossimo 5 marzo, con la sola deroga per gli atleti di rilevanza nazionale e le scuole sci, le polemiche non hanno tardato ad arrivare.

Ieri, a Campo Felice, si è tenuta la gara agonistica giovanile denominata “Pinocchio sugli sci”. “Tutto si è svolto nel rispetto del Dpcm, le persone con gli sci ai piedi sono autorizzati, gli altri sono turisti che frequentano comunque la montagna e sui quali la stazione invernale non può agire”, ha affermato Gennaro Di Stefano, direttore della stazione invernale, nel comune di Rocca di Cambio.

Nelle foto della gallery scorrevole in alto, si vedono persone praticare sci di fondo, mentre altre sono sulle piste da sci.