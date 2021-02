Polvere di asteroidi con iridio trovata in un cratere: la prova definitiva del perché i dinosauri si siano estinti

I ricercatori ritengono di aver chiuso il caso, scoprendo perché i dinosauri si sono estinti e cosa li ha uccisi. Hanno definitivamente collegato la loro estinzione a un asteroide che si è schiantato sulla Terra 66 milioni di anni fa, trovando una prova chiave: la polvere di asteroidi all’interno del cratere da impatto.

La morte per asteroide piuttosto che per una serie di eruzioni vulcaniche o qualche altra calamità globale è stata l’ipotesi principale sin dagli anni ’80, quando gli scienziati hanno trovato polvere di asteroidi nello strato geologico che segna l’estinzione dei dinosauri. Questa scoperta restituisce un’immagine apocalittica della polvere dell’asteroide vaporizzato e delle rocce dell’impatto trovate in più punti del pianeta. Quell’asteroide, o meglio la sua polvere, fu in grado di oscurare il sole e provocare la morte di massa durante un inverno buio e rigido per tutto il pianeta.

Negli anni ’90, la teoria dell’asteroide è stata rafforzata con la scoperta di un cratere da impatto Chicxulub largo 125 miglia sotto il Golfo del Messico, che ha la stessa età dello strato roccioso. Il nuovo studio, secondo i ricercatori, conferma tutto: la polvere di asteroidi con un’impronta chimica corrispondente all’interno di quel cratere, fornisce la posizione geologica precisa che segna il momento dell’estinzione.

“Il cerchio è ora finalmente chiuso“, ha detto Steven Goderis, professore di geochimica presso la Vrije Universiteit Brussel, che ha guidato lo studio pubblicato su Science Advances il 24 febbraio.

Lo studio è l’ultimo arrivato da una missione dell’International Ocean Discovery Program 2016 co-guidata dall’Università del Texas ad Austin che ha raccolto quasi 3.000 piedi di nucleo roccioso dal cratere sepolto sotto il fondo del mare. La ricerca di questa missione ha contribuito a colmare le lacune sull’impatto, le conseguenze e il ‘ritorno alla vita’.

Il segno rivelatore della polvere di asteroidi è l’elemento iridio, che è raro nella crosta terrestre, ma presente a livelli elevati in alcuni tipi di asteroidi. Un picco di iridio nello strato geologico trovato in tutto il mondo è il modo in cui è nata l’ipotesi dell’asteroide. Nel nuovo studio, i ricercatori hanno trovato un picco simile in una sezione di roccia estratta dal cratere. Nello stesso cratere, lo strato di sedimenti depositato nei giorni o anni dopo lo sciopero è così spesso che gli scienziati sono stati in grado di datare con precisione la polvere a soli due decenni dopo l’impatto.

“Si tratta di una coincidenza che geologicamente non avviene senza causalità“, ha detto il coautore Sean Gulick, professore di ricerca presso la UT Jackson School of Geosciences che ha co-guidato la spedizione del 2016 con Joanna Morgan dell’Imperial College di Londra . “Mette a tacere ogni dubbio che l’anomalia dell’iridio [nello strato geologico] non sia correlata al cratere Chicxulub“.

La polvere è tutto ciò che resta dell’asteroide largo 7 miglia che si è schiantato sul pianeta milioni di anni fa, innescando l’estinzione del 75% della vita sulla Terra, inclusi tutti i dinosauri. I ricercatori stimano che la polvere sollevata dall’impatto sia circolata nell’atmosfera per non più di un paio di decenni, il che, sottolinea Gulick, aiuta il tempo necessario all’estinzione. “Se volessimo dare una durata all’estinzione di 66 milioni di anni fa, potremmo sostenere che è successo tutto in un paio di decenni, che è fondamentalmente quanto tempo ci vuole perché tutte le forme di vita muoiano di fame“, ha detto precisato.

Le più alte concentrazioni di iridio sono state trovate all’interno di una sezione di 5 centimetri del nucleo roccioso recuperato dalla cima dell’anello di picco del cratere – un punto di alta quota nel cratere che si è formato quando le rocce rimbalzavano e poi sono crollate per la forza dell’impatto. L’analisi dell’iridio è stata effettuata da laboratori in Austria, Belgio, Giappone e Stati Uniti. “Abbiamo combinato i risultati di quattro laboratori indipendenti in tutto il mondo per assicurarci di aver capito bene“, ha detto Goderis.

Oltre all’iridio, la sezione del cratere ha mostrato livelli elevati di altri elementi associati al materiale degli asteroidi. La concentrazione e la composizione di questi “elementi asteroidi” assomigliavano a misurazioni prese dallo strato geologico in 52 siti in tutto il mondo. La sezione centrale e lo strato geologico hanno anche elementi terrestri in comune, compresi i composti solforosi. Uno studio del 2019 ha rilevato che le rocce contenenti zolfo mancano da gran parte del resto del nucleo, nonostante siano presenti in grandi volumi nel calcare circostante. Ciò indica che l’impatto ha portato lo zolfo originale nell’atmosfera, dove potrebbe aver peggiorato una già pessima condizione, esacerbando il raffreddamento globale e seminando piogge acide.

Gulick e colleghi presso l’Università del Texas Institute for Geophysics e Bureau of Economic Geology – entrambe le unità della UT Jackson School – hanno in programmo di tornare al cratere la prossima estate per iniziare a rilevare i siti al suo centro, dove sperano di pianificare un futuro sforzo di perforazione per recuperare più materiale di asteroidi.