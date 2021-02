Previsioni Meteo, ad inizio settimana tornano le perturbazioni atlantiche: ecco il maltempo che colpirà l’Italia

Non si attenuerà il flusso perturbato atlantico anche per la prima parte della prossima settimana. Previsioni meteo ancora all’insegna delle correnti instabili oceaniche che, a più riprese, da lunedì e verso mercoledì 10 gennaio, continueranno a pilotare verso l’Italia fronti instabili talora anche intensi. Sono computate anche formazioni di basse pressioni mobili in azione prevalente sui settori centro-settentrionali, poi in evoluzione verso le aree dell’ex Jugoslavia. In un contesto di circolazione occidentale, mediamente non fredda o soltanto temporaneamente un po’ più fredda, in particolare sulle regioni settentrionali, a essere maggiormente interessate da nubi e precipitazioni più diffuse e intense, continueranno a essere soprattutto le aree tirreniche e, tra queste, di più quelle del basso Tirreno.

Previsioni meteo, quindi, all’insegna del maltempo ricorrente soprattutto tra martedì e mercoledì, in particolare sulla Campania occidentale e centro-meridionale, sull’Ovest della Lucania e sulla Calabria tirrenica, specie sulla provincia cosentina. Su queste aree saranno possibili accumuli anche superiori ai 100/150 mm in 36/48 ore, tra martedì e mercoledì prossimi. Rovesci e temporali diffusi e forti un po’ su tutte le regioni tirreniche, dalla Liguria alla Toscana, Umbria, Lazio, settori interni appenninici, e precipitazioni anche verso gran parte del Nord, ma qui essenzialmente nella giornata di mercoledì 10 febbraio. Piogge diffuse sulla Sardegna centro-occidentale, sulla Sicilia, soprattutto centro-settentrionale, ricorrenti, ma un po’ più irregolari, sulla Pianura Padana centro-orientale e sul Centro Est dell’Emilia-Romagna, fino alle Marche e diffuse anche sulla Puglia centro-meridionale. Anche in questo caso, previsioni meteo un po’ meno instabili sulle regioni del medio Adriatico, tra Est Abruzzo, Est Molise, Gargano, con fenomeni più deboli e irregolari. Naturalmente sono attese altre nevicate sulle Alpi e sulle Prealpi, soprattutto nella giornata di mercoledì 10, a quote mediamente comprese tra 900 e 1.100 m; neve in Appennino intorno ai 1300/1500 m, temporaneamente un po’ più in basso. Le temperature sono attese in apprezzabile calo rispetto ai valori attuali, quasi verso le medie stagionali o leggermente oltre.

