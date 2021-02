Previsioni Meteo, ultime ore di freddo polare: a metà settimana arriva un super Anticiclone, torna subito il caldo anomalo

L’Italia sta vivendo i giorni più freddi dell’inverno a causa dell’irruzione polare proveniente da Nord/Est che nel weekend di San Valentino ha fatto crollare le temperature dapprima al Nord, poi al Centro e infine nella giornata di Domenica anche al Sud dove il picco del freddo si raggiungerà nelle prossime ore, Lunedì 15 Febbraio. La situazione, però, migliorerà molto rapidamente nei giorni successivi: già Martedì 16 le temperature si alzeranno rapidamente, rimanendo ancora basse ma rientrando velocemente in linea con le medie del periodo nella giornata di Mercoledì 17, quando l’irruzione polare si potrà considerare ormai conclusa.

In base agli ultimi aggiornamenti delle previsioni meteo, a partire da Giovedì 18 inizierà un’altra anomalia provocata dalla rimonta di un possente Anticiclone che farà impennare la colonnina di mercurio ben oltre la norma di metà Febbraio, riportando il caldo anomalo in tutt’Italia: già nella seconda parte della settimana entrante avremo temperature massime fino a +20°C in molte località del Paese.

L’Anticiclone dominerà la scena non solo in Italia, ma anche su tutta l’Europa occidentale, dal Mediterraneo al Mare del Nord, estendendosi addirittura nell’area centrale europea e sui Paesi Baltici, oltre che nei Balcani. Così il freddo polare degli ultimi giorni diventerà un lontano ricordo. Emblematiche, a corredo dell’articolo, le mappe con il confronto della situazione sinottica e termica tra la Domenica di San Valentino e quella successiva, il 21 Febbraio.

La tendenza meteo a lungo termine prospetta una persistenza del mite anticiclone anche la prossima settimana, dopo il 22-23 Febbraio, ma a lungo termine restano confermate le indicazioni già annunciate nel nostro bollettino con l’ipotesi di nuove ondate fredde tra fine febbraio e inizio marzo. E’ chiaro che si tratterebbe in ogni caso degli ultimi colpi di coda di un inverno ormai agli sgoccioli: ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb. Intanto quest’irruzione fredda rimarrà un episodio tanto intenso quanto isolato in un contesto invernale eccezionalmente mite per il Mediterraneo e in modo particolare per l’Italia centro/meridionale.