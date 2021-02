Previsioni Meteo, arriva un Anticiclone invincibile: durerà almeno fino a fine mese, caldo anomalo in tutt’Europa

Sullo scacchiere euro-atlantica-asiatico, le previsioni meteo indicano, nel corso dei prossimi giorni, la consolidazione di una cosiddetta struttura “a omega”, ossia una configurazione barica che vedrà una figura centrale di alta pressione estesa a buona parte dell’Europa, con ai fianchi due aree depressionarie, una in Atlantico, l’altra sull’estremo Est del continente, verso la Russia. Una tale configurazione, ha la caratteristica di essere piuttosto stazionaria, poiché le due aree depressionarie con i loro moti antiorari, una alimentante (quella oceanica) l’altra bloccante (quella euro-russa) riusciranno a tenere vigorosa e pressoché statica l’alta pressione centrale che combacerà proprio con il Mediterraneo e l’Italia. Prossimi 10 giorni, quindi, con tempo in prevalenza stabile, anche via via più soleggiato e senza dubbio più caldo, grazie alla configurazione appena descritta e rappresentata dell’immagine in evidenza.

I massimi di pressione, secondo le previsioni meteo, dovrebbero affermarsi dal prossimo fine settimana e per tutta la settimana successiva, fino al 28 febbraio, magari con enfasi nella fase 23/26 febbraio, quando i geo-potenziali alle quote medio-alte, 5000 m circa, potrebbero raggiungere valori significativi, fino a 580 gpdm. Naturalmente, insieme all’anticiclone, arriverebbero anche isoterme piuttosto calde dal territorio nordafricano in grado di far lievitare le temperature su valori decisamente primaverili. Nell’Immagine interna allegata, abbiamo prospettato le anomalie termiche attese appunto per la settimana 22/28 febbraio. Si nota bene come tutto il territorio sia pervaso da colori in rosso, via via verso il grigio e le aree più chiare, colori indicanti anomalie che potrebbero andare dai +4/+5°C fino anche a +10/+12°C sui settori nordorientali. Al suolo, questi valori potrebbero tradursi in temperature massime che, in pianura, secondo le previsioni meteo, potrebbero toccare valori estremi verso i +27/+28°C e mediamente porsi tra +22 e +26°C. Naturalmente, previsioni meteo all’insegna del tempo asciutto e, quindi, senza precipitazioni per i prossimi 10 giorni, salvo qualcuna debole in queste ore e magari ancora possibile fino al prossimo fine settimana, sull’alto Tirreno, essenzialmente sulla Liguria, occasionalmente verso le aree più meridionali di Piemonte e Lombardia, verso l’Emilia e l’alta Toscana.

