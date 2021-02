Previsioni Meteo, in arrivo un Anticiclone-monstre: dopo il grande freddo esplode in anticipo la primavera

L’irruzione polare di San Valentino si sta concludendo in queste ore con gli ultimi residui fenomeni di maltempo al Sud: le precipitazioni sono ormai cessate, resta un freddo pungente con forti venti di tramontana e grecale che si esauriranno tra stasera e domani, quando le temperature aumenteranno gradualmente. Le previsioni meteo della vigilia sono state rispettate: è stato un evento meteorologicamente molto rilevante, la scorsa notte la neve è caduta a fiocchi addirittura a Palermo e Reggio Calabria, le due principali città delle due Regioni più meridionali d’Italia, in riva al Mediterraneo. Ha nevicato abbondantemente, con accumuli, sulle spiagge catanzaresi e crotonesi dello jonio calabrese dopo che ieri la neve era caduta copiosa sulle coste joniche della Puglia salentina.

Ormai ne parliamo come se fosse una banalità, ma la neve sulle spiagge del Sud era un evento rarissimo fino a pochi anni fa. Con simili accumuli succedeva una volta ogni 15-20 anni. Invece è da ormai un decennio che nevica praticamente tutti gli anni, anche in stagioni eccezionalmente calde come quest’inverno caratterizzato da un clima caldo e secco per tre mesi consecutivi e con un solo evento freddo, molto isolato ma altrettanto intenso. L’impressione è che faccia sempre meno freddo e per sempre meno tempo, ma quando arriva è molto più intenso e porta la neve con una facilità estrema laddove prima era rarissima.

Intanto la situazione meteo cambierà rapidamente nei prossimi giorni: le temperature aumenteranno gradualmente a partire da domani, Martedì 16 Febbraio, e per tutta la settimana. Da Sud/Ovest avanzerà un possente Anticiclone che durerà almeno dieci giorni, determinando un lungo periodo di clima mite e secco in tutt’Italia e su gran parte d’Europa. Sarà la “rivincita” del caldo dopo un lungo periodo di freddo polare nel Vecchio Continente: città come Parigi, Londra, Amsterdam, Berlino e Praga che hanno vissuto un lungo periodo molto freddo e nevoso, nei prossimi giorni supereranno abbondantemente i +20°C con picchi simil-estivi, vicini ai +30°C, al netto di possibili nebbie anticicloniche.

Anche in Italia vivremo un lungo periodo di caldo anomalo che cancellerà completamente l’anomalia fredda di questi 3 giorn ia cavallo di San Valentino: in modo particolare tra 20 e 26 Febbraio avremo un clima eccezionalmente mite e primaverile in tutto il Paese, soprattutto al Centro/Nord dove le massime arriveranno ad attestarsi stabilmente sui +25°C, valori eccezionali per questo periodo dell’anno. Sarà un altro antipasto di primavera, stavolta più lungo e deciso. O meglio, sarà un prolungamento di questo non-inverno dopo l’episodio freddo di questi giorni.

Non è da escludere che tra fine febbraio e inizio marzo si possano ripetere ulteriori irruzioni polari anche molto intense, ma sempre brevi e fugaci. Saranno gli ultimi colpi di coda di un inverno anomalo, prima di lasciare spazio definitivamente alla stagione primaverile.