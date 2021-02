Previsioni Meteo, arriva un Super Anticiclone che fa esplodere la Primavera in anticipo ma attenzione al ciclone africano del 24 Febbraio

Le temperature stanno aumentando e gli ultimi aggiornamenti delle previsioni meteo per i prossimi giorni confermano l’arrivo di un fortissimo Anticiclone che farà impennare le temperature di gran lunga al di sopra rispetto alle medie del periodo in tutt’Europa per almeno una decina di giorni, e cioè fino alla fine del mese di Febbraio. Se la tendenza meteo a lungo termine prospetta intensi colpi di coda dell’inverno per il mese di Marzo, intanto nei prossimi giorni avremo un’incredibile impennata termica che porterà la colonnina di mercurio ad oltre +25°C su gran parte d’Europa già a partire da questo weekend. Eloquente la mappa con le anomalie delle temperature europee per Domenica 21 Febbraio soprattutto nell’Europa centrale, tra Belgio, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Repubblica Ceca, Polonia e mar Baltico:

La prossima settimana l’Anticiclone si rinforzerà ulteriormente con valori vicinissimi ai 1040hPa tra l’Italia e i Balcani, come se fossimo in piena estate. Gli ultimi aggiornamenti notturni, però, prospettano una complicanza Afro-Mediterranea, come possiamo osservare dalle seguenti mappe a corredo dell’articolo che disegnano un profondo ciclone sul Maghreb tra 23 e 24 Febbraio. E’ ancora presto per capirne la traiettoria e l’entità, ma potrebbe determinare forte maltempo non solo su Marocco, Algeria e Tunisia, ma probabilmente anche sulla Spagna mediterranea e sulle isole maggiori del nostro Paese, in modo particolare la Sardegna:

Il contesto meteorologico rimarrà in ogni caso molto mite dal punto di vista termico: se l’Anticiclone sarà disturbato da questo ciclone Afro-Mediterraneo o se invece riuscirà a garantire bel tempo in tutt’Italia, in ogni caso avremo temperature di gran lunga superiori alle medie anche per tutta la prossima settimana, in cui oscilleremo tra la primavera anticipata e un possibile maltempo autunnale con eventuali piogge anche in alta montagna, senza neve neanche oltre i 2.500 metri di altitudine.

Di seguito le mappe termiche e delle anomalie di temperature per Giovedì 25 Febbraio:

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: