Previsioni meteo: Anticiclone grande protagonista sull’Italia, sole ovunque

Una cosiddetta struttura barica ad omega si è oramai impiantata sul settore euro-atlantica-asiatico, con alta pressione nel mezzo e due aree cicloniche ai lati, una in Atlantico, l’altra sul Kazakistan. L’alta pressione centrale, si pone a protezione sostanzialmente di tutto il Mediterraneo, dell’Italia e anche di gran parte dell’Europa, con previsioni meteo di stabilità protratta su tutto il nostro paese. La figura stabilizzante si annuncia piuttosto stazionaria poiché alimentata termicamente e dinamicamente da aria calda proveniente dal continente nordafricano, indotta dall’azione ciclonica in Atlantico, mentre a Est trova un blocco per via dell’azione ciclonica asiatica. Dunque previsioni meteo all’insegna del sole e del tempo a oltranza sull’Italia, per di più con temperature in aumento da oggi e almeno fino a venerdì prossimo.

Per la giornata odierna, in particolare, a causa dello spostamento dei massimi anticiclonici più verso Est e, quindi, con assenza di circolazione oraria più stretta centrata sul nostro territorio, circolazione che sino a ieri aveva indotto umidità marittime verso la terraferma con maggiori occasioni per nubi basse, foschie e nebbie, i cieli si presentano in prevalenza più puliti. I fastidi per nubi basse sono davvero pochi e circoscritti. Come rappresentato nella mappa fenomeni interna, le previsioni meteo di nubi basse e qualche nebbia riguardano essenzialmente il Golfo di Trieste, il Gargano settentrionale, localmente il Brindisino, il Salento meridionale e magari in forma più estesa la Calabria tirrenica, il Sudovest della Lucania, l’estremo su Campania, quindi dalle coste meridionali del Salernitano, verso il Cosentino e più giù verso i settori costieri e anche entroterra tra Lamezia Terme e Vibo Valentia. Da segnalare un po’ di nubi basse e qualche nebbia o foschia mattutina sul basso Lazio, tra Anzio, Sabaudia, Latina, sui settori insulari toscani, tra Capraia e l’Elba, occasionalmente sul Nordovest della Sardegna, segnatamente sul Sassarese centro-settentrionale. Sul resto del paese previsioni meteo all’insegna di tanto sole e bel tempo

Circa le temperature, abbiamo già accennato ad un aumento per oggi, con valori massimi che potrebbero spingersi fino a +22/+23°C in pianura, in particolare sulle aree tirreniche centrali, specie toscane, valori mediamente compresi tra +15 e +21°C sul resto del paese.

