Previsioni Meteo, arriva il Grande Anticiclone: Febbraio si conclude con 10 giorni di Primavera

Scenari completamente ribaltati tra qualche giorno sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Responsabile sarà un promontorio anticiclonico che progressivamente, secondo le previsioni meteo, si farà strada dal Mediterraneo occidentale e anche dal Nord Africa, conquistando tutto il nostro Bacino. Probabilmente solo verso il prossimo fine settimana ci saranno temporanee infiltrazioni umide atlantiche in grado di portare un po’ più di nubi e qualche pioggia sparsa qua e là, ma si tratterà di infiltrazioni leggere e soprattutto che non dureranno più di 24/48, poi l’alta pressione riprenderà vigore in maniera anche possente. Dunque, una imposizione anticiclonica improvvisa che, 4-5 giorni fa, non era affatto computata, anzi, per questa settimana, benché comunque con pressione in aumento, una circolazione mediamente fredda settentrionale avrebbe dovuto ancora tenere il sopravvento.

Nella sostanza, sono mutati repentinamente alcuni fattori nella circolazione emisferica: 1, in primis, una improvvisa impennata del flusso zonale, immagine interna dettaglio a sinistra , attesa proprio nei prossimi giorni, quindi prospettive di forte ripresa di giri del Vortice Polare, soprattutto nella parte del lobo Canadese, ripresa espressa dal sensibile aumento dell’indice AO che, da territorio fortemente negativo, -5, si porterà verosimilmente, verso il 22/23 febbraio, su 1/2 punti positivi, come evidenziato nel grafico sopra, dettaglio a destra; 2, un sopraggiunto e anche significativo calo termico alle quote medio-alte atmosferiche, in Stratosfera, terza immagine, per giunta che continuerà nei giorni prossimi, fattore che sostanzialmente condizionerà tutte le manovre espresse.

Dunque, previsioni meteo all’insegna di un tempo primaverile probabilmente per 10 giorni, quindi per quasi tutto il mese. Da computare, probabilmente, solo qualche scaramuccia instabile, per lievi infiltrazioni umide occidentali, sull’alto Tirreno, essenzialmente sulla Liguria, in prossimità del prossimo fine settimana, con qualche pioggia sparsa, ma anche qui con miglioramento repentino. In particolare, dal 22 e fino al 25/26 febbraio, è atteso un anticiclone piuttosto strutturato proprio sull’Italia e a cuore molto mite, quindi con temperature che potrebbero lievitare sulle nostre regioni fino a +7/+8° sopra media. Tuttavia, le condizioni Troposferiche restano ancora impostate verso uno schema meridiano, per cui è verosimile ipotizzare che, appena le manovre rinforzanti il VP e, conseguentemente, anche l’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia, cederanno leggermente, possano ritornare offensive invernali continentali verso l’Europa centrale e anche verso l’Italia, ma, con molta probabilità, riteniamo che ciò non possa accadere prima dell’avvento di marzo. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.

