Previsioni Meteo, arriva un Anticiclone “Turbo”: 5 giorni di primavera al Centro/Sud

Dopo gli ultimi addensamenti e ancora qualche pioggia nella giornata odierna sulle aree meridionali, da domani e almeno fino a tutto sabato, le previsioni meteo sono per un progressivo e anche significativo miglioramento del tempo sul Sud Italia e anche al Centro, all’insegna di un’ alta pressione crescente che porterà stabilità, ampio soleggiamento e temperature in sensibile aumento. L’alta pressione, invece, sulle regioni settentrionali, stenterà ad affermarsi in maniera apprezzabile poiché, su queste aree, continuerà l’influenza di un moderato flusso instabile sudoccidentale. Anzi, per la giornata di domani, mercoledì 3 febbraio, le correnti da sud-ovest porteranno nubi più estese e anche più compatte, con piogge e rovesci diffusi sulla Liguria, locali anche sulla Lombardia, sull’Emilia, sull’alta Toscana, sulle pianure centrali e sul Nordest Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Addensamenti e qualche precipitazione anche su alto Piemonte e sull’Alessandrino. poi, via via, da metà settimana e fino a sabato, anche sulle regioni del Nord giungerà una prevalente stabilità, salvo ancora qualche piovasco sulla Liguria, poi qualche pioggia sul Piemonte verso sabato.

Evidenziamo, invece, previsioni meteo all’insegna del bel tempo crescente al Centro Sud dove, a parte un po’ di nubi iniziali, i cieli diverranno via via soleggiati e, soprattutto, aumenteranno in maniera sensibile le temperature. Rispetto ai valori attuali, le proiezioni sarebbero per un aumento termico fino a 10°C su molte aree. Le temperature massime dai 18/19°C delle ultime ore, potrebbero schizzare fino al +28/+29° C in pianura, soprattutto sulle isole maggiori, sulle aree estreme meridionali, specie sulla Calabria e sui settori tirrenici. Le previsioni meteo in riferimento alle temperature, computerebbero addirittura anomalie positive, cioè valori eccedenti la norma, fino a +12°C addirittura sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulla Calabria; anomalie fra 8 e 10°C in più sulle regioni centrali, 4/6°C in più al Nordovest, 6/8° oltre la norma al Nordest.

