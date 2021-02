Previsioni Meteo, tra Venerdì e Sabato bomba di NEVE sull’Italia: si imbianca il 75% del Paese, fiocchi fino a Roma

A circa 48 ore dall’evento è confermato pressoché in toto l’impianto freddo che contrassegnerà il tempo verso il fine settimana di San Valentino. Previsioni meteo all’insegna di condizioni invernali che vedranno il maltempo più intenso ed esteso, con fenomeni prevalentemente nevosi, tra la sera di venerdì 12, la notte su sabato e nel corso della giornata di sabato 13 febbraio. In questa fase, infatti, non appena l’aria gelida inizierà a irrompere sulle regioni settentrionali, dell’alto Adriatico, poi via via in penetrazione verso le aree centrali e in sfondamento sul Tirreno, si attiverà un minimo depressionario proprio sulle aree tirreniche centrale, in evoluzione verso quelle meridionali. La struttura vorticosa attiverà intensi fronti instabili dal mare verso la terraferma i quali si troveranno ad agire in un campo termico via via più freddo per aria gelida in afflusso dall’Est Europa. Stando alle attuali previsioni meteo, le prime aree a vedere nevicate fino i pianura saranno quelle piemontesi, per buona parte della giornata di venerdì 12, neve anche su Torino città. Poi, via via che il minimo dal Golfo del Leone si sposterà e si approfondirà verso il medio-alto Tirreno, nevicate inizieranno a interessare fino a bassa quota l’Emilia-Romagna, la Liguria, poi la Toscana, l’Umbria, le Marche e fino all’Abruzzo nel pomeriggio. Minimo tutto medio-alto tirrenico, nella sera di venerdì, con neve abbondante diffusa fino a bassa quota o in pianura tra Centro Nord Toscana, Nord Umbria, Marche e Nord Abruzzo, neve a bassa quota sulla Toscana meridionale e anche verso le colline laziali orientali, del Molise fino alla Campania nordorientale.

È nella notte tra venerdì e sabato e poi per il corso della giornata sabato, che le previsioni meteo indicano la fase più intensa dell’instabilità nevosa, con minimo depressionario in graduale spostamento verso il medio-basso Tirreno, calo termico anche verso tutto il Sud e nevicate estese fino al piano tra Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, a bassa quota sul Nord ed Est Lazio e a bassa quota anche verso quasi tutti i settori appenninici meridionali, fino al Nord della Calabria, area Sila, a bassa quota o in collina fino all’Aspromonte in serata. Per il resto del fine settimana, le previsioni meteo computano l’estensione dell’azione gelida praticamente a tutto il paese, fino alla Sicilia, con freddo ovunque da Nord a Sud, ma nevicate in cessazione su gran parte dei settori, a causa dell’allontanamento definitivo del minimo depressionario verso la Grecia. Impulsi freddi dal Mare Adriatico saranno possibili soltanto verso il Sud delle Marche, l’Abruzzo, il Molise, localmente verso i rilievi settentrionali pugliesi, quelli nordorientali campani, qui ancora con locali nevicate da “stau”, naturalmente fino al piano persino sulle coste, qualcuna anche sulle coste orientali del Cosentino. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’irruzione di aria gelida attesa verso il weekend di San Valentino, apportando quotidiani aggiornamenti.

