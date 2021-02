Previsioni Meteo, i primi dettagli sul Burian di San Valentino: gelo in tutt’Italia, tanta neve al Sud

Sono giornate interlocutorie dal punto di vista meteorologico in Italia: il clima è estremamente variabile in questa prima parte della settimana, con treni di maltempo proveniente dall’oceano atlantico che si alternano a schiarite e condizioni particolarmente miti con temperature a ridosso dei +20°C come accaduto oggi sulle Regioni Adriatiche e come accadrà domani al Sud. Le Previsioni Meteo, però, sono tutte rivolte al weekend: nella seconda parte della settimana, infatti, lo scenario si ribalterà e per la prima volta in questa stagione invernale l’Italia sarà investita da fredde correnti provenienti da Nord/Est. Un’ondata di gelo siberiano, il “Burian”, che arriverà tramite i Balcani proprio adesso che siamo ormai a fine stagione, e condizionerà la seconda decade del mese con la prima irruzione fredda dell’inverno.

Le temperature inizieranno a diminuire al Nord/Est già nella notte tra Giovedì e Venerdì, e il freddo avanzerà su tutto il Nord e in modo particolare nell’alto Adriatico nella giornata di Venerdì. Sabato le temperature si abbasseranno anche al Centro, in modo particolare sulle Regioni adriatiche, mentre il “clou” dell’irruzione fredda inizierà Domenica 14 Febbraio, proprio nel giorno di San Valentino. Al Sud, però, l’aria più fredda giungerà il giorno successivo, cioè Lunedì 15 Febbraio, e in base agli ultimi aggiornamenti dei modelli continuerà a far freddo in tutt’Italia almeno fino al 17-18 Febbraio, e cioè per gran parte della prossima settimana, anche se sarà un freddo prevalentemente secco, accompagnato cioè da belle giornate di sole con aria limpida e tersa, visibilità ottima, ed estese gelate notturne e mattutine fin su coste e pianure.

Previsioni Meteo, i dettagli sulle precipitazioni dell’irruzione fredda di San Valentino: ecco dove cadrà la neve

Gli ultimi aggiornamenti delle previsioni meteo per l’ondata di gelo in arrivo nel weekend evidenziano come le precipitazioni si concentreranno nelle Regioni del Sud, dove la neve cadrà copiosa in modo particolare in Abruzzo, Molise e Puglia, ma anche in Calabria e Sicilia. Le precipitazioni nevose sulle coste adriatiche sono ormai scontate, tra sabato sera, domenica e lunedì mattina. Più difficile che la neve raggiunga le coste di Calabria e Sicilia, dove probabilmente il limite della neve si fermerà ai 300–400 metri di quota nella giornata di domenica e scenderà ulteriormente lunedì, quando però le precipitazioni saranno più blande. Al momento è esclusa la possibilità di neve a Roma e nelle Regioni tirreniche centrali, mentre qualche veloce fioccata potrebbe interessare Caserta, Napoli e Salerno in Campania, ma difficilmente ci saranno accumuli degni di nota. Al nord il freddo sarà molto intenso, con picchi di -10°C in pianura Padana, ma secco, senza precipitazioni.

