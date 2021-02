Previsioni Meteo, Domenica arrivano venti più freddi: temperature in calo di 7-8°C

La circolazione subirà una certa modifica nel corso delle prossime ore soprattutto entro la giornata di domani, domenica 28 febbraio. Le previsioni meteo computano un lieve cedimento della pressione sul lato orientale che avverrà in maniera più evidente dalle prossime ore serali-notturne e poi entro la mattinata di domenica. Nella sostanza, una saccatura di aria fredda in azione sull’Est Europa, inciderà marginalmente sulla struttura anticiclonico da giorni presente sul Mediterraneo centrale e sul Centro Ovest Europa, apportando una moderata crisi di geo-potenziali in prossimità dell’ex-Jugoslavia ma anche del nostro mare Adriatico.

Ne conseguirà una infiltrazione di correnti via via moderatamente più fredde nordorientali le quali riusciranno a penetrare anche negli strati bassi atmosferici, comportando un aumento della ventilazione diffusa sulla penisola, soprattutto sulle regioni adriatiche, su quelle appenniniche, ma anche sul Golfo ligure e al Nordovest, e un progressivo, apprezzabile calo termico. Il calo termico dovrebbe avvertirsi in maniera particolare nel corso della mattinata di domani, quando le previsioni meteo computano valori termici di 7/8°C inferiori rispetto a quelli di questa mattina e di questi giorni più miti anticiclonici. Alla quota isobarica di 1500 m, infatti, è attesa per domani mattina una termica fino a -2° tra le Marche centro-meridionali e il Nord Abruzzo, ma isoterme di -1/0°C diffuse su buona parte del Nord, Nord Appennino e su tutte le regioni adriatiche centrali, dalle Marche fino al Molise, poi anche sul Nord della Puglia e fino al Nordest Campania e Nord Lucania.

Quindi, calo delle temperature apprezzabile e lo sarà oltremodo per la presenza di una ventilazione in intensificazione dei quadranti settentrionali o nordorientali su tutte queste regioni e ancora più sui bacini meridionali, specie ionici e adriatici. Sotto il profilo del tempo, non sono attese variazioni significative, con condizioni sempre di tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato, tuttavia vanno computate previsioni meteo all’insegna di più nubi irregolari medio-basse presenti soprattutto al Nordovest e lungo l’Appennino; da evidenziare inoltre nubi basse, nebbie e foschie mattutine, localmente in protrazione anche per buona parte della giornata, in particolare sulla Sardegna orientale, meridionale e sul basso Tirreno, tra la Calabria tirrenica e il Nord della Sicilia. Nubi basse e locali nebbie e foschie anche sulle aree pedemontane piemontesi.