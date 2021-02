Previsioni Meteo: domenica il transito di una perturbazione atlantica, torna la pioggia

La situazione attuale in Veneto “è stabile, con aria mite per la stagione e parecchio umida soprattutto a bassa quota, per effetto di un promontorio anticiclonico che si protende da sud verso l’Europa; domenica invece transiterà una perturbazione atlantica, che porterà precipitazioni, con discreto calo termico finale; da lunedì la situazione resterà comunque poco stabile, per l’alternarsi di fasi debolmente cicloniche e fasi un po’ anticicloniche“: queste le previsioni meteo riportate nell’ultimo aggiornamento del bollettino elaborato da Arpav.

