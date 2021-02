Previsioni Meteo, è un Weekend di Primavera anticipata: l’Anticiclone regala all’Italia un caldo anomalo

Condizioni anticicloniche continueranno a interessare il nostro Bacino e naturalmente anche l’Italia. Previsioni meteo, quindi, di tempo sempre stabile in via generale su tutto il territorio, anche se continueranno a essere computate i consueti fastidi legati all’anticiclone invernale, ossia le nubi basse e le nebbie che interesseranno anche nel fine settimana diversi settori. Su qualche aria c’è il rischio anche che gli addensamenti possano essere un po’ più significativi al punto da determinare qualche pioggia, tuttavia l’incidenza sarà piuttosto circoscritta. Ma vediamo più nel dettaglio le previsioni meteo attese per questo fine settimana.

Per oggi, sabato 20 febbraio, l’alta pressione garantirà bel tempo soleggiato un po’ su tutte le regioni del medio-basso Adriatico e su quelle relative appenniniche, diffusamente anche sulle aree del medio-basso Tirreno, escluso un po’ il Lazio occidentale e settentrionale. Sole e bel tempo prevalente anche sulla Sicilia e sulla Sardegna centro-occidentale. Su queste aree, al più, vanno computate un po’ di nubi mattutine di tipo basso, associate anche qualche foschia, ma in dissolvimento essenzialmente sulle Marche, un po’ di nubi irregolari anche sulle aree ioniche, soprattutto pugliesi e in mare, e sull’estremo Sud della Sicilia.

Tempo ampiamente soleggiato anche sui settori alpini e prealpini, soprattutto centro-orientali, un po’ più di nubi su alta Lombardia e alto Piemonte al mattino, ma anche qui poi con schiarite prevalenti. Da evidenziare, invece, nubi basse diffuse tra la Sardegna orientale, soprattutto Cagliaritano e localmente Ogliastra, poi sulle coste occidentali laziali, sulla Toscana, su alto Tirreno, Liguria e diffusamente sulla Pianura Padana e anche sulla Venezia Giulia. Su questi settori, i cieli si presenteranno diffusamente coperti e spesso in modo persistente anche per gran parte della giornata, naturalmente anche con la presenza di nebbie e foschie ricorrenti. Da evidenziare addensamenti più intensi sulla Liguria, soprattutto di ponente e centrale, dove saranno possibili anche piogge sparse, in qualche caso di moderata intensità tra il Savonese e l’Ovest Genovese, fino ad accumuli su queste aree intorno ai 20/25 mm entro la mezzanotte. Possibile qualche pioggia debole anche sul Piemonte sud-orientale, sul Sud Ovest Lombardia, essenzialmente sul Pavese, e occasionali piovaschi sui rilievi appenninici emiliani più occidentali e su alta Toscana.

Per la giornata di domani, domenica 21 febbraio, previsioni meteo all’insegna sempre del bel tempo soleggiato su buona parte delle regioni centro-meridionali, salvo un po’ più di nubi basse e nebbie sulla Toscana occidentale, occasionalmente sul Nordovest Lazio e, di più, sulla Sardegna orientale, specie in prossimità delle coste e primo entroterra. Continueranno cieli più uggiosi, grigi, per la presenza di nubi basse diffuse, su buona parte delle regioni settentrionali, soprattutto sulla Liguria, tra Piemonte, Lombardia, sulla Pianura Padana tutta e fino alle pianure e alle coste della Venezia Giulia.

Tra la Liguria, il Piemonte centro-orientale, localmente il Sud della Lombardia, il Veneto centrale e fino al Friuli-Venezia Giulia, saranno possibili anche occasionali piovaschi per nubi basse localmente più dense. Maggiori schiarite soleggiate su Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature sono attese in lieve e progressivo aumento con valori massimi che potranno toccare anche i +21/+22° sulle regioni centro-meridionali, mediamente comprese tra +12 e +17°C al Nord.

