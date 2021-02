Previsioni Meteo, Febbraio inizia con due giorni di instabilità al Sud. I dettagli sugli ultimi fenomeni di maltempo

Non si assorbirà la saccatura instabile nordatlantica per almeno altre 48 ore sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Le previsioni meteo sono ancora per tempo compromesso su diverse nostre regioni a causa dell’azione di correnti moderatamente instabili provenienti dall’Oceano settentrionale in seno a un cavo depressionario che solcherà ancora bene il Mediterraneo centrale e entro il quale agirà anche una debole bassa pressione mediamente sui nostri settori centro-meridionali. Saranno proprio le aree più a Sud e localmente quelle tirreniche centro settentrionali, a vedere più nubi e maggiori piogge, in qualche caso anche di moderata o forte intensità. Qualche pioggia anche sulle aree di Nordovest e piogge diffuse sulle isole maggiori. Sul resto d’Italia il tempo andrà meglio con fasi asciutte prevalenti e anche con maggiori schiarite. Ma vediamo il tempo per la giornata di oggi, lunedì 1 febbraio e quella di domani, martedì 2.

Intanto, mattinata odierna all’insegna di nubi diffuse sull’isola, in gran parte innocue e senza piogge, tuttavia piuttosto estese da Nord a Sud, con aree soleggiate certamente minoritarie. Nubi più compatte in queste ore sulle Alpi occidentali con qualche pioggia e qualche nevicata intorno ai 1000/1.300 m; altre nubi sulla Toscana centro-settentrionale e localmente sui rilievi emiliani, qui con deboli piogge o rovesci sparsi, molto circoscritti; nubi e rovesci sulla Sardegna, tra Sassarese e Oristanese, e altri rovesci sulla parte meridionale, qui più intensi tra il Cagliaritano e Carbonia Iglesias. Addensamenti e rovesci sparsi sul basso Tirreno, specie sulla Calabria tirrenica centrale e poi tra il Messinese e il Reggino. Tempo migliore altrove, anche maggiori schiarite soleggiate sulle pianure venete, sul Friuli-Venezia Giulia, sui settori ionici, sulla Sicilia centro-orientale e localmente al Centro tra Campania, Lazio, Abruzzo e Molise.

La previsione meteo per il pomeriggio e la sera computano una tendenza al peggioramento del tempo soprattutto tra il Lazio centro-meridionale e occidentale, la Campania, specie occidentale, sulla Sardegna e poi via via rovesci più estesi anche sulla Calabria tirrenica centro-settentrionale e sulla Sicilia centro-occidentale. Su queste aree possibili fenomeni anche localmente forti, in particolare sull’Ovest della Campania, localmente sulla Sardegna e sul basso Lazio costiero. Piogge e rovesci sparsi anche sulla Toscana, sul resto del Lazio, sull’Umbria, sull’Appennino, localmente su Marche e rovesci sulle Alpi occidentali. Possibili fiocchi sull Nord Appennino a 1.300/1.400 m, locali nevicate più ricorrenti intorno ai 1.000/1.300 m sulle Alpi occidentali, fino a 1.500 m sulle Alpi Cozie. Maltempo nella notte sulla Calabria tirrenica, soprattutto sul Cosentino, con piogge e rovesci anche forti, piogge sparse sul resto del Sud e sulla Sardegna centro-settentrionale, meglio sul resto dell’Italia. Nella giornata di domani, martedì 2 febbraio, previsioni meteo ancora all’insegna dell’instabilità sulle aree meridionali, soprattutto sul basso Tirreno, tra la Sicilia centro-settentrionale e la Calabria, specie tirrenica, e altre piogge ricorrenti sulla Puglia centro-meridionale. Addensamenti e qualche rovescio ancora sulle Alpi occidentali, specie Graie e Pennine occidentali, ma a quote alte, oltre 1.700/1.800 m. Tempo in gran parte asciutto e anche ampiamente soleggiato altrove, salvo nubi irregolari sparse qua e là. Le temperature sono attese in progressivo e generale aumento, più apprezzabile da domani a iniziare dai settori occidentali. Infine previsioni meteo sui venti, attesi moderati con rinforzi sud-occidentali o meridionali, sul basso Adriatico e sullo Jonio, venti moderati o forti occidentali o nord-occidentali sui bacini tirrenici, mediamente sui 30/50 km/h, ma anche fino a 70/90 km/h sul Mare di Sardegna e sui Canali delle isole maggiori, fino a oltre 100 km/h sui rilievi interni della Sardegna.

