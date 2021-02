Dopo la fase stabile e mite che avrà luogo nel corso dei prossimi tre giorni, fino a venerdì 26, quando l’anticiclone raggiungerà la sua massima potenza con previsioni meteo di aumento termico fino a +7/+8°C oltre la media, i forecasts modellistici continuano a mostrare un cedimento strutturale dell’alta pressione sul lato orientale, con infiltrazioni di aria via via più fredda dai settori continentali. Stando agli ultimi aggiornamenti non si tratterebbe di un cedimento importante, i valori pressori al suolo continuerebbero a mantenersi intorno ai 1025/1030 hpa, tuttavia, alle quote appena più alte qualche defaillance nella struttura barica si compirebbe e il tempo potrebbe subire un cambiamento.

Appare anche piuttosto incerta la direzione esatta dello sfondamento dei flussi più freddi da Est, se più medio-bassi lungo la penisola o magari più alti, in direzione del Nord Italia. Nel primo caso, proprio a inizio settimana prossima e, quindi, con l’avvento di marzo, le previsioni meteo sarebbero per calo termico generale sulla penisola, ma più consistente sui versanti adriatici, anche con valori in crollo di 10°C rispetto ai giorni miti precedenti e con una debole-moderata instabilità, soprattutto sui settori appenninici centro-meridionali, dove potrebbe cadere qualche fiocco in alta collina. Se, invece, come parte dei forecasts va delineando, le infiltrazioni fossero un po’ più alte, all’altezza delle regioni settentrionali, il calo termico un po’ più pronunciato si compirebbe soltanto sulle aree del Nord, in forma apprezzabile, ma non importante sul resto della penisola. In questo secondo caso, insieme a calo termico, arriverebbero anche nubi e precipitazioni sparse, in forma nevosa fino a quote medio-basse sulle Alpi, mediamente in forma di pioggia al Centro, localmente fino al Nord della Puglia, Campania e Nord Lucania. Insomma, si prospetta una moderata crisi anticiclonica con l’avvento di marzo, anche a carattere moderatamente freddo, con previsioni meteo all’insegna di una maggiore nuvolosità e con qualche precipitazione. Tuttavia, quadro ancora in evoluzione con maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.