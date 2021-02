Previsioni Meteo, gelo nel weekend: in Trentino previsti fino a -10° nel fondovalle, -25°C in montagna

Nel prossimo fine settimana è previsto l’arrivo di aria molto fredda proveniente dall’Europa nordorientale che determinerà, dal pomeriggio di sabato e per domenica, un generale calo delle temperature di circa 8-10°C, con freddo vento da nord anche in valle: lo comunica la Provincia di Trento.

Nonostante la presenza del sole, in molte stazioni di montagna le temperature potranno raggiungere valori prossimi ai -25°C e la concomitante presenza del vento favorirà il raffreddamento delle superfici esposte per il cosiddetto effetto wind chill, aumentando il rischio di congelamento.

Nei fondovalle le temperature minime saranno particolarmente basse nelle mattine di domenica e lunedì con valori che localmente, nelle zone meno ventilate, potranno aggirarsi attorno ai -10 °C.

Le temperature torneranno ad aumentare in montagna da lunedì, mentre in valle le minime saliranno gradualmente nei giorni successivi.