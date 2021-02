Previsioni Meteo, il grande dominio dell’Anticiclone continua: tanto sole, caldo anomalo

Alta pressione in massima espressione in queste ultime ore sull’Italia. Tra ieri e oggi i valori geo-potenziali più elevati, fino 580 gpdm, ma elevati valori pressori anche al suolo, mediamente tra1032 e 1034 hpa. Insomma, previsioni meteo all’insegna di un’altra giornata caratterizzata dalla stabilità pressoché ovunque sul nostro paese con tempo asciutto e con cielo in prevalenza sereno e soleggiato. I massimi di pressione posizionati sull’Italia e proiettati verso i paesi dell’ex Jugoslavia, non consentono nemmeno tanto quei movimenti di aria nei bassi strati indotti dalla circolazione oraria e in grado di trasportare umidità marittima verso l’entroterra.

Per quest’oggi, lievi infiltrazioni umide sono presenti, soprattutto nelle prime ore mattutine, soltanto localmente sulle aree tirreniche, segnatamente tra il Lazio, la Campania, sulle coste toscane e localmente liguri di Levante, dove stanno arrecando un po’ di nubi basse, locali foschie e anche qualche nebbia, ma via via in gran parte in dissolvimento verso la tarda mattinata e le ore centrali. Sul resto del paese, previsioni medio all’insegna del sole dominante pressoché ovunque e dei cieli in prevalenza sereni, salvo qualche nube bassa anche sul Sassarese, nel Nordovest della Sardegna, e occasionalmente sul Salento, Sud Puglia. Naturalmente, essendo in azione i massimi di pressione, anche la temperatura è significativamente lievitata da ieri, con valori massimi che hanno raggiunto punte anche di +26°C sulle pianure nordorientali, ma +23/+24/+25° diffusi sul resto delle aree pianeggianti centro-meridionali. Per quest’oggi, i valori sono attesi più o meno stazionari o in leggerissimo calo, ma con punte massime che comunque potrebbero raggiungere i +24/+25° sulle aree centro-meridionali e ancora di Nord-est. Ventilazione pressoché debole o assente, salvo localmente moderata con locali rinforzi da Nord/Nordest sul mare e Canale di Sardegna e sullo Jonio, anche localmente verso le coste ioniche calabresi e della Sicilia sud-orientale.