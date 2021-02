Previsioni Meteo, Italia nel freezer con temperature minime polari in tutto il Paese. Da oggi graduale ritorno alla normalità

Mattinata di gelo eccezionale, quella odierna, su tutta Italia, ma in particolare al Centro Sud, come era da attendersi stando alle previsioni meteo. Nonostante, oramai, il grosso dell’irruzione fredda sia transitato verso Est, l’intera penisola è stata appena reduce da una irruzione di aria gelida proveniente dei settori russi con isoterme che, specie sulle aree adriatiche e appenniniche, sono arrivate fino a -10/12°C a 1500 m, quindi con consistente raffreddamento di tutti i bassi strati. Per di più, è nevicato diffusamente fino alle basse quote o persino verso le coste per cui la presenza diffusa di neve al suolo e l’irraggiamento notturno dovuto alla serenità del cielo, hanno favorito una notte di gelo in gran parte d’Italia, ma in maniera più sensibile sulle regioni centro-meridionali appenniniche.

In queste aree, infatti, come annunciato dalle previsione meteo, si sono registrati minimi abbondantemente sotto lo zero specie in collina, variabili mediamente tra -1/-2°C fino anche a -7 -8°C intorno ai 6/700 m. Tra le regioni più fredde in assoluto del mezzogiorno, rileviamo la Campania, con valori poco sopra lo zero sulle coste, zero o già sotto zero appena nell’entroterra, diffusamente -3/-5/-8°C all’interno fino a bassa quota; punte negative estreme di -12° intorno ai 1000 m, come sul Laceno in provincia di Avellino. Molto freddo anche sulla Calabria settentrionale, fra la Sila e le aree interne del Cosentino, con punta minima di quasi -10°C, per l’esattezza -9,7°C, intorno ai 1100 m nel comune di Longobucco. Gelo intenso anche in Molise, con valore di quasi -10°C, per l’esattezza-9,9° intorno ai 620 m di Vinchiaturo in provincia di Campobasso. Valori diffusamente compresi tra -4 e -7° sulle colline dell’Appennino centro-settentrionale e tra 0 e -4°C diffusi anche sulle pianure del Nord; valori tra zero e 2° sulle colline terme delle isole maggiori. Quella appena trascorso dovrebbe essere la notte più fredda della serie poi, via via, nonostante siano computati ancora temperature basse per le prossime due notti, le previsioni meteo sono per valori tendenti comunque ad aumentare progressivamente per via dell’avanzata costante dell’alta pressione e, insieme a essa, anche di aria più mite dai quadranti occidentali e meridionali.