Previsioni Meteo, l’Anticiclone alla conquista dell’Italia: temperature in forte aumento al Sud

L’annunciata alta pressione dal Nord Africa, in sollevamento verso il Mediterraneo centrale e l’Italia per spinta dinamica operata dall’affondo di un ramo instabile atlantico in prossimità delle Canarie, ha raggiunto le nostre regioni meridionali e insulari, via via in propagazione verso buona parte anche di quelle centrali. Previsioni meteo all’insegna del bel tempo soleggiato e stabile, per oggi, su queste regioni e con temperature via via più miti. Valori massimi attesi in pianura fino a +22/+23°C sulle isole maggiori, +19/+21°C ricorrenti anche al Sud. bel tempo soleggiato anche su tutto il medio Adriatico, invece un ampio tappeto di nubi è presente sulle regioni tirreniche ma soprattutto sull’alto Tirreno e sulle regioni settentrionali in genere. Su queste aree, infatti, riescono a infiltrarsi lungo la sommità del promontorio anticiclonico, correnti umide occidentali, incentivate anche da un moderato cavo depressionario presente sul Golfo del Leone, le quali producono una umidità medio-bassa responsabile di una diffusa copertura del cielo ma, via via, anche di locali precipitazioni.

Addensamenti più compatti e locali precipitazioni stanno interessando già i settori alpini occidentali, ma con neve ad alta quota per aria mite anche su questi settori, e locali piovaschi sparsi tra la Lombardia sud-orientale e il Centro-Sud Veneto. Sul resto del Nord e su gran parte del Centro, al momento è presente un’estesa copertura nuvolosa, con nebbie e foschie, ma scarsi fenomeni. Le previsioni meteo per il seguito della giornata, computano via via addensamenti e locali piogge soprattutto tra la Liguria, l’alta Toscana, la Lombardia, il Piemonte orientale, poi localmente sul Trentino-Alto Adige, sul Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. I fenomeni più intensi sono attesi entro sera sulla Liguria, specie centro-orientale, sull’alta Toscana, localmente su Piemonte sud-orientale, su estremo Nord Lombardia e poi sul Friuli-Venezia Giulia, specie settori centro-orientali. Sul resto delle aree tirreniche, nubi basse diffuse, ma scarsi fenomeni e magari anche qualche apertura in più in giornata. Le previsioni meteo, infine, computano anche una ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali, soprattutto sulle aree tirreniche centro-settentrionali, sui bacini intorno alla Sardegna, sul Centro Nord Appennino fino alla Campania, sul medio-alto Adriatico largo e anche sui settori alpini.

