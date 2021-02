Previsioni Meteo, l’Anticiclone domina la scena sull’Italia ma non è solo sole: provoca anche nebbie e nubi basse

Ennesima giornata di alta pressione sull’Italia con previsioni meteo di bel tempo prevalente e ampiamente soleggiato. La pressione al suolo sta crescendo in maniera visibile giorno per giorno con, attualmente, valori piuttosto alti su gran parte della penisola, mediamente sui 1030 hpa, 1028/1029 sulle regioni tirreniche e localmente alpine, 1023 e 1026 sulla Sardegna. Sulle estreme aree occidentali, essenzialmente sulla Sardegna e al Nordovest, sono presenti infiltrazioni umide anche alle medie e alte quote per via di un’azione depressionaria sulla Spagna, le quali produrranno su questi settori una nuvolosità un po’ più presente e cieli, quindi, un po’ più scuri. Non sono esclusi anche locali occasionali piovaschi, specie mattutini, tra Piemonte meridionale e aree interne liguri centro-occidentali. Umidità basse, invece, frutto spesso di infiltrazioni umide marine indotte da venti al suolo provenienti dal mare verso l’entroterra e anche schiacciate nei bassi strati dal peso pressorio della colonna d’aria, continuano a essere diffusamente presenti su diversi settori, comportando una ricorrente copertura del cielo.

Per la giornata odierna, quindi, previsioni meteo all’insegna di nubi basse, nebbie e foschie in particolare sulla Pianura Padana centro-orientale, tra il Cremonese, il Bresciano, il Mantovano, anche il Bergamasco, nella Lombardia, sull’Emilia settentrionale tutta, dal Piacentino al Modenese e poi su gran parte della Romagna. Nubi basse e nebbie diffuse su tutto il medio alto Adriatico, dai settori orientali abruzzesi, al Centro Est delle Marche, fino alla Venezia Giulia e diffusamente sul Friuli e sul Veneto centro-orientale. Su questi settori, specie sulla Pianura Padana centro-orientale e su coste del medio alto Adriatico, le nubi basse, le nebbie e le foschie, potrebbero persistere anche per gran parte della giornata. Nubi basse e locali nebbie o foschie mattutine localmente anche sul Tavoliere delle Puglie, poi tra il Materano orientale e la Puglia centrale, specie settori occidentali del Barese e del Tarantino, altre sul settore ionico tra Catanzarese e Reggino e su buona parte della Sicilia orientale, specie coste e primo entroterra, poi via via nel corso della giornata localmente potrebbero aprirsi più schiarite su diversi di questi settori. Sul resto del paese, prevarranno condizioni di sole e di bel tempo. Circa le temperature, i valori sono attesi in aumento al Centro, dove potranno raggiungere anche i +21/+22°C sulle aree tirreniche, pressoché stazionari sulla Sardegna, con punte anche verso i +23°C e oltre, stazionari anche sul resto del Centro Sud con valori medi tra i +17 e i +21°C. Temperature stazionarie al Nord o anche in leggero calo su Piemonte e valori massimi sulle aree pianeggianti settentrionali mediamente compresi tra +10 e +15°C.

