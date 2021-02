Previsioni Meteo, altra giornata di forte maltempo sull’Italia con forti piogge da Nord a Sud

Un nuovo maltempo di matrice atlantica torna a colpire gran parte dell’Italia nel corso della giornata odierna. Le previsioni meteo computano rovesci e temporali diffusi su molte aree, spesso forti con rischio allagamenti e smottamenti. In queste ore mattutine, un minimo depressionario, responsabile del peggioramento, si è scavato sulle regioni centro-settentrionali, tra la Toscana, la Liguria e gran parte del Nord, con valori barici fino a 995hpa in prossimità dell’Emilia. Intorno a esso ruoteranno fronti perturbati che porteranno, e molti già sono in atto, fenomeni diffusi su gran parte del paese, praticamente fino a sera inoltrata, sebbene via via in concentrazione sul basso Tirreno.

Attualmente, piogge e rovesci anche forti riguardano l’Emilia, l’alta Toscana, diffusi sulla Lombardia centro-meridionale, su Alpi e Prealpi centro-orientali verso il Veneto occidentale; piogge e rovesci sul Nordest della Toscana, Sud Romagna, Friuli Venezia Giulia, irregolari sulla Toscana centrale e locali sull’Umbria. Altri fenomeni diffusi sul Lazio, sulla Sardegna e sul Centro Nord della Campania. Meglio sul resto del paese. Per il corso della giornata, le previsioni meteo computano l’insistenza di rovesci e temporali diffusi, spesso forti sulla Sardegna, soprattutto centro-occidentale, poi sulla Toscana, sull’Umbria, sul Lazio e i forti sulla Campania, anche qui soprattutto centro-occidentale. Altri fenomeni sotto forma di rovesci sparsi o irregolari sull’alta Toscana, sull’Emilia-Romagna, sul Veneto, più intensi su Friuli-Venezia Giulia e sparsi su Centro Est Alpi. Qualche rovescio irregolare sulle regioni del medio-basso Adriatico, ma comunque alternato a fasi più asciutte e anche con schiarite, tempo migliore sui settori centro-occidentali del Nord e sul resto del Sud, specie Sicilia, centro-sud Calabria e aree ioniche.

Per la sera, previsioni meteo all’insegna ancora dell’instabilità su Lazio, sulle aree interne appenniniche centrali, fino al Sud Umbria, Sud Toscana, con rovesci sparsi, ancora maltempo, invece, soprattutto sulla Campania centro-occidentale dove insistono fenomeni forti e con rischio di locali dissesti. Piogge in estensione alla Calabria centro-meridionale, soprattutto settori tirrenici e appenninici, e a gran parte della Sicilia. Qualche pioggia ancora sulla Sardegna centro-meridionale e diffuse ancora sul Friuli-Venezia Giulia. Meglio altrove o qualche fenomeno debole e irregolare sul medio-basso Adriatico. Nevicate sui settori alpini e prealpini, soprattutto centro-orientali, mediamente intorno ai 1.200 metri, fiocchi più deboli anche a 900/1.000 metri sulle Alpi occidentali della Valle d’Aosta. Nevicate a 1.600/1.700 metri sull’Appennino centrale. Da evidenziare infine i venti forti occidentali o meridionali da Sud su tutti i bacini e settori centro-meridionali. Temperature più o meno stazionarie o in lieve aumento al Sud.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: