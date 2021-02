Previsioni Meteo, mercoledì 10 febbraio ultima ondata di maltempo prima del Burian di San Valentino

Ancora una giornate di maltempo, quella di domani, mercoledì 10 febbraio, su gran parte dell’Italia. Anzi, previsioni meteo all’insegna di un maltempo più esteso e importante, rispetto alle ultime ore, per l’arrivo dell’ultima perturbazione oceanica, ma decisamente più organizzata di quelle precedenti. A essa si affiancherà ancora una volta un minimo depressionario sulle regioni centro-settentrionali, fino a 994 hpa sull’Emilia-Romagna, verso metà giornata. Intorno al minimo ruoteranno fronti perturbati da Ovest verso Est in grado di portare nubi e piogge un po’ su tutto il paese, ma, ancora una volta, più esposti i settori settentrionali e soprattutto quelli tirrenici e relativi appenninici. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione attesa sin dalla prossima notte.

Già dalla sera odierna peggiorerà sull’alto Tirreno, soprattutto sulla Liguria e sulla Toscana, localmente su Ovest Emilia, con rovesci e temporali anche forti e piogge sparse in intensificazione al Nordovest e sul Friuli. Nottata prossima di maltempo su gran parte del Nord e anche del Centro, soprattutto tra Toscana, Umbria, Lazio, anche sulla Sardegna, maltempo forte sulla Liguria centro-orientale e su alta Toscana e forte localmente anche su Centro Nord Lombardia e su Alpi e Prealpi centro-orientali. Prime piogge sulla Campania centro-occidentale, tempo ancora asciutto sul resto del paese, soprattutto sul medio-basso Adriatico, sulla Calabria e sulla Sicilia.

Per mercoledì 10 febbraio previsioni meteo, al mattino, all’insegna ancora del maltempo tra Est Piemonte, Lombardia, Centro Nord Veneto, soprattutto Friuli-Venezia Giulia; ancora rovesci forti tra il Levante Ligure, l’alta Toscana, molte nubi e piogge sui settori appenninici centro-meridionali, su Lazio, Ovest Molise, Ovest Abruzzo e forti anche sulla Campania. Piogge e rovesci diffusi, localmente forti anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio, rovesci e temporali sempre forti sulla Sardegna, sul Lazio, sulla Campania, piogge e rovesci irregolari tra Lombardia e i settori orientali del Nord, qualche pioggia sparsa ancora su alta Toscana e in intensificazione su Ovest Sicilia, tra Trapanese e Palermitano, Tempo più asciutto altrove.

In serata, previsioni meteo per maltempo insistente sulla Campania e peggiora in maniera sensibile anche sulla Calabria e sulla Sicilia; piogge irregolari sul resto del Sud e ancora su Lazio, Sardegna, alta Toscana, qualcuna sul Friuli-Venezia Giulia, meglio sul resto dei settori. Nevicate su tutti i settori alpini a quote mediamente comprese tra 8/900 e 1200 m. Neve tra 1300 e 1700 m sul Centro Nord Appennino. Le temperature sono attese in lieve calo al Nord, in aumento al Centro Sud. Venti forti occidentali o meridionali, fino a 130 km/h sui settori appenninici, fino a 70/90/100 km/h sui bacini e coste, soprattutto tirreniche, con diffuse mareggiate.

