Previsioni Meteo, l’aria fredda sta irrompendo sull’Italia e stasera inizia la grande nevicata sulle pianure d’Italia: MAPPE e DETTAGLI

Le correnti gelide provenienti dalle steppe russe e che ormai hanno invaso tutta l’Europa centro-orientale, stanno gradualmente irrompendo anche sul Mediterraneo centro-settentrionale e sull’Italia. Le previsioni meteo indicano una penetrazione progressiva di ulteriore aria fredda dalle regioni di Nordest verso il resto del Nord e il medio alto Adriatico nel corso delle prossime ore, soprattutto serali. Nel contempo, dal Golfo del Leone avanzerà un’area depressionaria che andrà approfondendosi in serata tra la Sardegna e il medio-alto Tirreno. Unitamente all’avanzata da Ovest del minimo depressionario andranno intensificandosi le nubi e le precipitazioni che via via si faranno più intense soprattutto sulla Sardegna, sulle regioni centrali tirreniche, sulla Toscana, sull’Emilia-Romagna e fenomeni irregolari anche sul resto del centro fino alla Campania e Nord Puglia in tarda serata e verso la mezzanotte. Instabilità anche sul Piemonte, sulla Liguria sul Centro Nord Lombardia, localmente su Alpi e Prealpi, specie tra il Trentino-Alto Adige e il Veneto. Ma vediamo le previsioni meteo più nel dettaglio per oggi.

Intanto, per queste ore mattutine, nubi medio-basse diffuse riguardano gran parte del Nord, l’Emilia-Romagna, la Toscana, il medio Adriatico e il Sud, ma non sono associate precipitazioni degne di nota, salvo qualche rovescio irregolare sulla Toscana centro-settentrionale e localmente sui settori centrali pedemontani emiliani, anche con qualche debole nevicata a quote collinari o localmente basse. Le previsioni meteo indicano, però, via via dal pomeriggio e soprattutto poi in serata, una instabilità più accesa, anche con fenomeni forti, la sera, sulla Sardegna settentrionale, soprattutto tra il Sassarese, Olbia Tempio e il Nord Nuorese, e moderati a forti tra la Toscana, l’Emilia, la Romagna centro-meridionale, localmente l’Umbria, le Marche e il Lazio, soprattutto in serata. Nubi e locali precipitazioni anche sul Piemonte, poi verso la Lombardia e, in tarda serata, anche verso la Campania e il Nord della Puglia.

Da rilevare, secondo le previsioni meteo, il rischio di nevicate a quote basse o anche al piano, soprattutto verso sera, quando potrebbero divenire più estese, in particolare tra i settori interni della Toscana, l’Umbria, l’Emilia anche le aree interne liguri, su ovest Alpi. Entro sera, tuttavia, nevicate irregolari potrebbero riguardare tutti i settori colorati in lilla nell’immagine interna, quindi il Nordovest, Piemonte, Centro Ovest Lombardia e anche il resto del Centro, soprattutto aree appenniniche e adriatiche, fino al Nord della Campania e al Nord della Puglia, qui in tarda serata, verso la mezzanotte. La neve cadrebbe praticamente al piano al Nord e sul Centro Nord Toscana, a 2/400 m sul medio Adriatico, a 300/600 m tra il Sud della Toscana e il resto dei settori appenninici centrali, fino al Nord della Campania e al Nord Puglia, qui, tra Campania e Puglia, solo verso la mezzanotte. Non si tratterebbe di nevicate importanti, mediamente imbiancate o 2/5 cm, localmente accumuli più abbondanti, anche oltre i 10/15 cm, sul Nord Appennino, fra i rilievi del Lucchese, del Pistoiese e quelli del Reggiano e del Modenese. Tempo più asciutto altrove, ma con nubi in aumento. Venti in rinforzo dai quadranti orientali sull’alto Adriatico ,sul Centro Nord Appennino, sull’Emilia-Romagna, forti da Nordest sul Golfo ligure, localmente sulla Toscana; venti sostenuti sud-orientali sulle coste centrali del Tirreno. Crollo termico al Nord, forte al Nordest e anche sul medio-alto Adriatico e sui settori appenninici centro-settentrionali.

