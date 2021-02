Previsioni meteo, nuova ondata di maltempo sull’Italia: piogge diffuse sulle Regioni tirreniche

E’ puntualmente giunto nella notte, sul Mediterraneo centrale, l’ennesimo e più incisivo cavo depressionaria atlantico, con innesco di un minimo di bassa pressione sull’Italia. Dopo le piogge e i rovesci già diffusi in nottata, soprattutto sulle aree tirreniche centro meridionali, le previsioni meteo per le prossime ore continuano a essere all’insegna dell’instabilità, più accesa fino alle ore centrali, poi un po’ più discontinua nel pomeriggio e ancora una volta in particolare sulle aree tirreniche, localmente su quelle rimanenti del Centro Sud e al Nordest. Dalla sera è computato un nuovo peggioramento dalla Francia verso soprattutto l’alto Tirreno e il Nordovest. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione fino alle 24.00 di oggi.

In mattinata, previsioni meteo all’insegna ancora delle nubi diffuse e dei rovesci sparsi, in particolare sulle aree interne toscane, sul Lazio, localmente sull’Umbria, sui settori interni appenninici abruzzesi, sulla Campania e diffusi al Sud, di più sempre sul lato tirrenico. Nella mappa allegata abbiamo evidenziato in colore a scala di blu, le aree dove i fenomeni potranno essere più ricorrenti e anche più intensi, in particolare questi attesi tra il Lazio centro-meridionale, la Campania e la Calabria tirrenica, specie settore Cosentino. Nel corso del pomeriggio, nubi e fenomeni ancora insistenti sulle medesime aree, tuttavia potrebbero diventare più irregolari tra la Toscana, l’Umbria, il Lazio e anche la Campania, mentre rovesci localmente forti sono attesi sul Cosentino e sulla Lucania sudoccidentale. Tempo migliore sul medio Adriatico e sulla Sardegna, con nubi irregolari, anche locali nebbie o foschie verso le coste, ma mediamente senza piogge o deboli localizzate in Adriatico, maggiori schiarite anche ampie in Sardegna. Per quanto riguarda il Nord, qualche rovescio al mattino sull’Emilia, occasionalmente sulla bassa Lombardia e altri irregolari sul Friuli-Venezia Giulia, soprattutto orientale e costiero. Altrove al Nord tempo mediamente migliore, con ampio soleggiamento al Nordovest, più nubi basse, nebbie e locali foschie sui settori centro-orientali. Attese locali nevicate in Appennino intorno ai 1200/1400 m.

Le previsioni meteo per la sera sono all’insegna di un generale miglioramento al Centro Sud, salvo residui addensamenti e qualche piovasco sul Centro Appennino e ancora sul basso Tirreno, tra Salernitano e Cosentino. E’ atteso un peggioramento, invece, sull’alto Tirreno e al Nord, specie al Nordovest, per l’arrivo dalla Francia di una nuova perturbazione. Possibili piogge forti in serata tra la Liguria di levante e l’alta Toscana. Circa le temperature, esse sono calate già da ieri quasi verso le medie stagionali e previste più o meno stazionarie per oggi. Infine, le previsioni meteo computano venti moderati o forti in prevalenza sudoccidentali un po’ su tutti i settori e i bacini centro-meridionali.

