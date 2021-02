Previsioni meteo: oggi ancora instabilità mattutina al Sud, peggiora in serata a Ovest

La perturbazione principale è transitata nella giornata di ieri apportando piogge, temporali diffusi e anche abbondanti nevicate sulle Alpi. La previsione meteo, per oggi, computa ancora l’azione di un minimo depressionario abbastanza profondo collocato sul Nord Italia, ma con circolazione settentrionale mediamente più asciutta in queste ore mattutine, data la disposizione settentrionale delle correnti, specie al Centro Nord, salvo instabilità sul Friuli Venezia Giulia, occasionale sul Lazio. Le aree meridionali, invece, specie estreme tra la Calabria e lo Ionio settentrionale, Centro Sud Puglia, sono ancora esposte al flusso da Nord con piogge e rovesci più ricorrenti in queste ore.

Per il corso della giornata, le previsioni meteo computano via via addensamenti più importanti soprattutto sulla Toscana settentrionale e sul Nord Appennino, dove saranno possibili rovesci localmente moderati o anche forti; altri addensamenti ricorrenti sui settori appenninici tra Lazio, Umbria meridionale e ovest Abruzzo, anche qui con piogge e rovesci più significativi. Nubi più compatte e deboli piogge sparse tra il Veneto settentrionale e il Friuli-Venezia Giulia, sulla Sardegna centrale e altre sul basso Tirreno, tra la Campania occidentale e meridionale e la Calabria tirrenica, ma qui fenomeni decisamente più deboli e irregolari. Tempo asciutto e anche con ampie schiarite sul resto del paese, salvo più nubi e qualche addensamento anche sulla Sicilia occidentale. In serata, previsioni meteo all’insegna di un nuovo peggioramento più esteso e via via più consistente su tutte le regioni occidentali, in particolare sul Nord Toscana, rilievi emiliani, anche sulla Liguria, sulla Sardegna, specie occidentale, sul resto della Toscana e verso il basso Tirreno, tra la Campania, soprattutto occidentale e localmente il Sudovest Lucania e il Cosentino. Qualche addensamento in serata con deboli piovaschi anche tra il sud-est Lombardia, il Veneto centrale e il Friuli-Venezia Giulia. Tempo ancora asciutto altrove, salvo nubi irregolari in aumento anche sul resto dei settori centro-meridionali. La temperatura è già diminuita, rispetto ai picchi caldi degli ultimi giorni, con valori via via verso le medie stagionali o leggermente ancora sopra.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: