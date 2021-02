Previsioni Meteo, oggi ultime piogge residue al Sud. Neve sulle Alpi, ampie schiarite e temperature in aumento in tutt’Italia

Le condizioni dal tempo rispetto al fine settimana e ancora alla giornata di ieri, vanno progressivamente migliorando. Previsioni meteo all’insegna di un maggiore soleggiamento sull’Italia e di un contesto generale mediamente più asciutto, tuttavia la circolazione generale vede ancora un debole-moderato cavo d’onda di matrice settentrionale in azione sul Mediterraneo centrale, con curvatura ciclonica in prossimità delle nostre regioni più meridionali, dove si attardano nubi e locali piogge. Nel flusso da Nord, si addensano nubi anche sulle regioni alpine, soprattutto centro-occidentali, anche qui con locali rovesci e qualche nevicata, ma queste a quote piuttosto alte, oltre i 1700/1800 m, per aria non particolarmente fredda.

Passando più nel dettaglio delle previsioni meteo attese per oggi, rinveniamo, in queste ore mattutine, nubi più compatte con addensamenti associati a rovesci in particolare sulla Calabria centrale, tra il Crotonese, il Catanzarese, localmente il Cosentino meridionale; rovesci anche sullo Ionio settentrionale, a largo delle coste del Catanzarese, qualcuno isolato sul Sud della Puglia e sul Nordest della Sicilia, soprattutto sul Messinese. Altri addensamenti sono presenti sul medio Adriatico in mare, di fronte alle coste molisane e dell’Abruzzo meridionale, con rovesci sparsi e qualche temporale, occasionali e deboli anche verso le coste. Da rilevare inoltre le nubi e i rovesci diffusi, anche locali nevicate a 1700/1800 m sulle Alpi occidentali, soprattutto sulla Valle d’Aosta centro-occidentale. Per le prossime ore pomeridiane, previsioni meteo all’insegna ancora dell’instabilità sulla Calabria, sul resto della Sicilia, sul Sud della Puglia, dove insisteranno rovesci sparsi e anche qualche temporale più importante sul Salento. Ancora addensamenti e rovesci con neve ad alta quota sulla Valle d’Aosta e sulle Alpi occidentali in genere, occasionalmente fiocchi anche sui rilievi altoatesini, qui a quote un po’ più basse, fino a 1300/1.400 m. Nubi riguarderanno in generale i settori del medio Adriatico, ma qui con fenomeni scarsi e in esaurimento anche quelli in mare; nubi basse con nebbie mattutine sulle pianure del Nord, localmente nelle valli del Centro e sulla Sardegna, soprattutto settentrionale e centrale, sul resto del paese prevarrà un ampio soleggiamento con tempo asciutto. Le temperature si mantengono stazionarie, di qualche grado sopra la media un po’ su tutto il territorio.

