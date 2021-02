Il weekend di gelo che si appresta a vivere l’Italia non risparmierà neanche il Piemonte. L’aria fredda in arrivo da est portera’ sabato e domenica temperature “molto rigide”, con minime di -13/15°C a 1.500 metri, avverte Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Lunedi’ il freddo sarà meno intenso ma all’inizio della settimana resteranno comunque le gelate notturne. Il gelo sara’ preceduto, tra questa sera e la prossima notte, da nevicate che potrebbero imbiancare anche Torino.