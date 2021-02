Previsioni meteo: quando tornerà la pioggia al Sud? Le ultime proiezioni

Il tempo è migliorato su gran parte del paese per una progressiva avanzata di un promontorio anticiclonico nordafricano verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, salvo ancora infiltrazioni umide e qualche pioggia sulle regioni settentrionali. Tuttavia, le previsioni meteo anche per domani, indicano cieli più “sporchi”, quindi con una maggiore presenza di nubi irregolari, un po’ su tutto il Centro Nord, localmente anche sulla Campania. Per il resto della settimana, prevarrà il tempo asciutto anche a Nord, salvo ultimi piovaschi sulla Liguria, tuttavia sulle regioni settentrionali continueranno a essere presenti nubi basse e foschie con diffusa copertura del cielo, talora anche con qualche piovasco al Nordovest e sull’estremo Nordest. Al Centro Sud, oltre al tempo asciutto, via via, soprattutto tra venerdì e sabato, si farà spazio un progressivo, ampio soleggiamento a causa di una maggiore strutturazione dell’alta pressione. Quindi proseguirà sulla nostre aree centro-meridionale il tempo asciutto e via via soleggiato anche mite, a tratti primaverile soprattutto sulle isole maggiori e su estremo Sud. Per quando, allora, le previsioni meteo indicano un nuovo peggioramento del tempo su queste aree, specie al Sud?

Stando agli ultimi dati, da domenica 7, soprattutto verso sera, un flusso instabile atlantico che, nel frattempo, già da sabato e poi nel corso di domenica interesserà le regioni settentrionali e del medio-alto Tirreno, si spingerà con anse cicloniche anche verso le nostre regioni meridionali, portando rovesci e temporali diffusi, forti sulla Sicilia e sulla Campania, più irregolari e deboli sul resto delle aree meridionali. Questo primo impulso instabile potrebbe aprire, secondo le previsioni meteo, un’altra fase di piogge anche per il nostro Sud, che potrebbe protrarsi fino al 12 febbraio e mostrare fasi di picco instabile il giorno 8 febbraio e poi il giorno 12. Con buona probabilità, a essere maggiormente colpite da piogge più intense potrebbero essere la Campania, la Lucania e la Calabria tirrenica, localmente anche il Nord della Puglia, piogge meno intense sui settori ionici e sulla Sicilia, soprattutto centro-meridionale. Si prospetterebbe anche un generale calo termico soprattutto fra il 10 e 12 febbraio, magari anche con la possibilità di qualche nevicata in Appennino intorno ai 1.000 m. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare il tempo nel medio-lungo periodo apportando quotidiani aggiornamenti sull’arrivo di nuove piogge verso le regioni del Sud Italia.

