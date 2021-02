Previsioni Meteo: quanto durerà l’anticiclone? La tendenza per la prima decade di Marzo

L’improvviso potenziamento del lobo canadese del Vortice Polare, frutto di una presa di vigore del flusso zonale, per di più con suo forcing deciso verso il Nord Atlantico e con affondi depressionari taglienti verso l’Atlantico centrale, comporterà un sollevamento robusto dell’anticiclone subtropicale proprio sui meridiani mediterranei ed europei centrali, con previsioni meteo di tempo stabile e insistente per oltre 10 giorni, specie sull’Italia. Non si vede, quindi, sblocco deciso alla circolazione stabilizzante, almeno fino al 3/4 marzo. Quali potrebbero essere i risvolti successivi? L’anticiclone continuerà a dominare la scena, traghettando progressivamente il Mediterraneo e l’Italia verso la primavera, o ci sono segnali di cambiamento? Intanto andrebbe rilevato che in Stratosfera è in atto proprio in questi giorni, e lo sarà ancora più nei prossimi e fino ai primi di marzo, un deciso calo termico con inevitabile potenziamento del VPS. Addirittura, potrebbe sforarsi la soglia NAM positiva di +1,5, quindi con Vortice Polare Stratosferico piuttosto compattato, ma sui possibili condizionamenti verso il basso c’è più di qualche dubbio, dato i massimi di vorticità potenziale MPV, poco pronunciati. Inoltre, dal 5/6 marzo è previsto un nuovo progressivo rialzo termico a quelle quote, immagine interna.

Di conseguenza, ci attendiamo un potenziamento del Vortice Polare Troposferico temporaneo e, dato accenni di nuovo calo della AO, contemporaneamente a posizioni di neutralità della NAO e del PNA a partire dal 5/6 marzo, sarà possibile che da quelle date e per il corso poi del resto della prima decade di marzo, l’anticiclone possa subire attacchi instabili e verosimilmente anche di natura fredda. L’assetto delle SSTA, ossia delle temperature superficiali atlantiche, infatti, resta predisponente per blocchi anticiclonici occidentali e anche medio-alti, mentre il lobo euro-asiatico del VP continuerebbe a rimanere in buona forma al punto da tornare a puntare con offensive fredde i settori centrali europei e il Mediterraneo. Al momento non si hanno elementi per osare di più tuttavia, per il corso della prima decade di marzo e soprattutto per la seconda parte, potrebbero aprirsi configurazioni bariche alla stregua di quella rappresentata nell’immagine in evidenza, con minacce fredde da Nordest verso l’Italia. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando periodici aggiornamenti.