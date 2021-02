Previsioni Meteo, sarà un weekend estremo: onda calda fino a +29°C al Sud, forte maltempo al Nord

Conferme circa una recrudescenza del maltempo a iniziare dal weekend e per la prima parte della prossima settimana. Previsioni meteo di nuovo all’insegna delle correnti umide e instabili atlantiche o meridionali, in seno a un cavo depressionario, l’ennesimo di matrice oceanica, che solcherà il Mediterraneo centro-occidentale, apportando correnti molte umide e perturbate verso il Centro Nord Italia e poi progressivamente anche verso le aree meridionali. Il maltempo più acuto, dovrebbe registrarsi, secondo gli ultimi dati, nella giornata di domenica, quando giungeranno sull’Italia i fronti più organizzati ed estesi in direzione soprattutto delle regioni tirreniche e settentrionali ma, entro sera, via via in penetrazione verso Sud, specie verso il medio-basso Tirreno, soprattutto verso la Campania e la Sicilia occidentale.

Le previsioni meteo sul nuovo peggioramento, computano prime nubi e piogge già nel corso della giornata di sabato 6, soprattutto a Nordovest, poi via via sul resto del Nord e su alta Toscana, con fenomeni più intensi sul Piemonte, soprattutto settentrionale. Ancora tempo ampiamente soleggiato e mite al Centro Sud. Per il mattino del giorno festivo, domenica 7, nubi diffuse con piogge, rovesci e temporali che interesseranno un po’ tutto il Nord, forti sul Nordest Piemonte, Centro Nord Lombardia, su Alpi e Prealpi centro-orientali, anche forti o violenti sul Friuli-Venezia Giulia e sulla Liguria, alta Toscana. Piogge sparse anche sul resto della Toscana e in intensificazione sul medio-alto Tirreno in mare. Ancora tempo buono altrove. Nel pomeriggio, maltempo sulla Liguria centro-orientale, su alta Toscana, maltempo anche su Lombardia e su Alpi e Prealpi centro-orientali, intenso sul Friuli-Venezia Giulia e sul Nordest Veneto. Piogge sparse su gran parte dei settori settentrionali e centro-orientale da Nord, meglio sulla Romagna e sul Piemonte occidentale. Maltempo in intensificazione sulla Sardegna con piogge e temporali diffusi, più intensi sulle aree centro-meridionali tra Oristanese, medio Campidano e area Sulcis. Nel pomeriggio, via via piogge sul Lazio, nubi in aumento sul resto del Centro e verso il Sud, ma ancora asciutto.

La sera di domenica, maltempo su tutto il Centro, forte sulla Toscana, sul Lazio, sulla Sardegna, maltempo intenso ancora al Nordest, in particolare tra Est Veneto e Friuli-Venezia Giulia, piogge diffuse sul resto dei settori centro-orientali del Nord e sul resto del Centro. Nubi in intensificazione anche sulla Campania con piogge e rovesci in serata e qualche pioggia su Ovest Sicilia. Entro domenica sera sono attesi fenomeni violenti e abbondanti sul Friuli-Venezia Giulia, con accumuli fino a 200 mm e abbondanti, con 60/100 mm di accumulo, anche su alta Toscana. Ancora asciutto sul resto del Sud e al Nordovest. Nevicate a quote variabili tra 1.300 e 1.500 m sulle Alpi e sul Nord Appennino. Le previsioni meteo indicano un tempo migliore sul basso adriatico, sulla Lucania, spesso anche sulla Calabria e sull’Est, Centro Sud Sicilia, con nubi in progressiva intensificazione, ma scarse precipitazioni o deboli localizzate verso domenica sera, in più, con ulteriore aumento termico. Da evidenziare, in un contesto prevalente di tempo nuovamente perturbato e ventilato, previsioni meteo all’insegna di un flusso di aria più asciutto e anche caldo verso le regioni meridionali, con ulteriore apprezzabile aumento termico, specie all’estremo Sud e sul medio-basso Adriatico, con valori massimi che potranno raggiungere i +28/+29°C in pianura e sulle coste.

