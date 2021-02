Previsioni Meteo Sardegna: gelo artico in arrivo, domenica crollo termico di 10-12°C

Gelo in arrivo in Sardegna: domani sono attese nevicate nelle zone interne del Nuorese, a ridosso del Gennargentu. Domenica, il vento di grecale ripulirà il cielo ma determinerà un drastico calo delle temperature, che scenderanno anche di 10-12°C: lo ha spiegato il tenente colonnello Carlo Spanu del servizio meteo dell’Aeronautica di Decimomannu.

Colpi di coda dell’inverno dunque, dopo che nei primi giorni di febbraio si erano registrate temperature superiori alla media stagionale, anche fino a +20°C.

Per tutta la prossima settimana è previsto bel tempo con cielo sereno, con temperature minime e massime molto basse.

A causa del vento, ha precisato l’esperto, la colonnina di mercurio rimarrà sotto zero anche in pianura.

