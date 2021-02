Previsioni Meteo, stasera irrompe l’aria gelida da Nord/Est: prime nevicate fino in pianura, i DETTAGLI

Il flusso atlantico ha abbandonato l’Italia, dopo l’ultima, intensa perturbazione di ieri. Oggi, giornata interlocutoria con previsioni meteo all’insegna di un tempo più asciutto e ampiamente soleggiato, salvo qualche ultimo addensamento per brevi rovesci sul Sud della Puglia, addensamenti più intensi sulla Calabria centro-meridionale, sulla provincia di Vibo Valentia e sud Catanzarese, qui anche con temporali. Tuttavia, già dalle ore pomeridiane di oggi, inizierà a fare ingresso sull’Italia l’aria fredda proveniente dalla Russia che, nel frattempo, si sta addensando sulle Alpi centro-orientali. Infatti, entro la sera prossima, temperature fredde invaderanno gran parte del Nord, anche molto fredde al Nordest, sull’Emilia-Romagna, fin verso le Marche e freddo in intensificazione anche verso il basso Adriatico, fino alla Puglia in serata, naturalmente accompagnato da venti settentrionali e orientali in rinforzo. Quindi, si volta pagina sotto l’aspetto barico, con disposizione che va facendosi via via meridiana e tempo che cambierà repentinamente in senso invernale su tutta la penisola nel corso dei prossimi giorni verso il weekend di San Valentino.

Ma, in questa sede, evidenziamo i primi effetti dell’aria fredda in arrivo già da domani, venerdì 12 febbraio, poiché nel corso della giornata si formerà un minimo depressionario sul medio-alto Tirreno, il quale attiverà una crescente instabilità con previsioni meteo all’insegna di prime nevicate estese, specie nel pomeriggio-sera, su diverse aree del Centro Nord. I primi fiocchi inizieranno a scendere già in mattinata sul Piemonte, specie occidentale e su Est Alpi, fino in pianura, anche su Torino. Nel mattino di domani qualche rovescio sulla Calabria, ancora tempo buono altrove, ma già freddo intenso al Nord, specie al Nordest e verso il medio-alto Adriatico. Nelle ore pomeridiane, nubi sempre più compatte al Nordovest e al Centro, con piogge via via più diffuse sulle coste e pianure tirreniche centrali e nevicate più estese sul Piemonte, sulla Liguria, sull’Emilia, sulla Romagna meridionale, sul Nord e Centro Est Toscana, sul Centro Nord Umbria, aree interne marchigiane e fino all’Abruzzo centro settentrionale, anche sul Reatino.

Tempo mediamente ancora asciutto sul resto del Nord, sulle isole maggiori e al Sud, ma con nubi in aumento. Per domani sera, il tempo peggiorerà sulla Sardegna con rovesci e temporali diffusi e anche forti sulle aree settentrionali; nubi e piogge sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e attenzione alle nevicate che si faranno più intense o anche localmente forti, fino a bassa quota o in pianura soprattutto sulla Toscana, qui eccetto il Grossetano e i settori costieri e pianeggianti occidentali, specie centro meridionali, sull’Umbria, sulle Marche, sull’Emilia-Romagna, eccetto i settori nordorientali romagnoli, poi ancora nevicate più irregolari fino a bassa quota tra Liguria, Lombardia, Piemonte e su Ovest Alpi. Fiocchi in tarda serata in arrivo anche sul Molise, sulla Campania nordorientali a quote medie collinari. Nubi in aumento, ma ancora asciutto sulle regioni meridionali, sulla Sicilia e anche al Nordest. Venti freddi in rinforzo dai quadranti orientali e settentrionali, soprattutto al Centro Nord e sui bacini adriatici e ionici, da Sudest sul Tirreno centrale. Temperature in sensibile calo al Centro Nord, soprattutto a Nord/Nordest, entro sera anche sulle regioni adriatiche centro-settentrionali, in calo apprezzabile fino alla Puglia e aree appenniniche meridionali.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: