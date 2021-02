Previsioni Meteo, ultime ore di Anticiclone sull’Italia: stasera peggiora al Nord, domenica di maltempo in tutt’Italia

Ultime ore di alta pressione sull’Italia poi, già nel pomeriggio sera, previsioni meteo all’insegna di un primo peggioramento sulle regioni nordoccidentali e, a seguire, nubi e piogge andranno via via estendendosi a tutto il Nord e verso il Centro Sud entro domani. Responsabile del peggioramento, una bassa pressione di matrice atlantica che dalla Penisola Iberica, Francia, si sposterà progressivamente verso Est, dando una spallata al promontorio anticiclonico che ha protetto l’Italia negli ultimi giorni e comportando un progressivo maltempo sul tutto il territorio italiano. Intanto, per oggi, le previsioni meteo continuano a computare un ampio soleggiamento su tutte le regioni tirreniche, dalla Toscana, gran parte dell’Umbria, Lazio verso la Campania, il basso Tirreno, buona parte delle isole maggiori.

Nonostante l’alta pressione, rimangono nubi basse diffuse su tutto il Nord, con nebbie e foschie sulle aree pianeggianti, ma anche nelle valli alpine, e nubi basse con locali nebbie e foschie sui settori adriatici, soprattutto centro-settentrionali, anche meridionali e sui settori ionici più a Nord, tra il Golfo di Taranto, le coste lucane, pugliesi ed estreme settentrionali calabresi. Nubi basse con locali nebbie o foschie anche sulle coste sarde orientali. Nonostante la diffusa copertura del cielo al Nord, in giornata non sono attese precipitazioni degne di nota se non qualcuna debole e irregolare sulle Alpi occidentali, specie sull’Ovest della Valle d’Aosta. Via via, però, nel pomeriggio, le previsioni meteo sono all’insegna di una intensificazione delle nubi sul Piemonte, associate a rovesci sparsi soprattutto sui settori centro-occidentali e settentrionali. Peggioramento più consistente in serata su tutto il Piemonte, anche sulla Liguria, soprattutto centro-occidentale, poi verso il Centro Nord della Lombardia, sul Nordovest Trentino-Alto Adige, con piogge e rovesci diffusi, anche temporali localmente forti. Nevicate sui settori alpini centro-occidentale intorno ai 1100/1400 m la sera.

Previsioni meteo all’insegna di un più esteso e generale peggioramento del tempo su tutta la penisola nel corso di domani, domenica 7 febbraio. Nella prossima notte, i rovesci e i temporali si faranno forti su tutto il Piemonte, soprattutto nord-orientale e sul centro-nord della Lombardia, settori alpini prealpini nordorientali. Piogge sparse sul resto del Nord, locali verso l’alta Toscana, nubi in intensificazione al Centro Sud, ma ancora asciutto. Nella mattinata di domani, ancora maltempo forte tra Nordest Piemonte, Centro Nord Lombardia, Alpi e Prealpi centro-orientali tutte, su Nordest Veneto, Friuli e maltempo forte anche sulla Liguria di levante e su alta Toscana, rovesci e temporali anche localmente violenti su questi settori. Molte nubi e piogge in intensificazione anche al Centro, soprattutto tra Lazio, Umbria, settori interni abruzzesi, marchigiani, piogge sparse sulla Sardegna, qualcuna verso il Nordovest della Campania e sulla Sicilia. Ancora asciutto sul resto del paese.

Nel pomeriggio e poi entro sera, previsioni meteo all’insegna di un peggioramento diffuso su tutte le regioni tirreniche, quindi verso la Campania , il basso Tirreno e poi la sera su tutto il Sud, con fenomeni anche forti e violenti tra Campania, Calabria tirrenica e Sicilia centro-settentrionale. Ancora pioggia e rovesci diffusi e forti su settori tirrenici centrali e sulle relative aree appenniniche, temporali forti sul Friuli-Venezia Giulia e piogge ricorrenti ancora al Nord. Fenomeni in linea generale più deboli e irregolari sulle regioni adriatiche e su quelle ioniche. Nevicate abbondanti su Alpi e Prealpi un po’ tutte, ma più intense su quelle centro-orientali, intorno ai 1300/1500 m, localmente alle medesime quote anche sull’estremo Nord Appennino.

Neve oltre i 1600/1.700 m sull’Appennino centrale, in calo anche qui a 1400/1500 m in serata, specie sul versante Ovest. Le temperature inizialmente saranno piuttosto elevate e sopra media un po’ ovunque, con clima molto mite al Centro Sud nel corso della giornata odierna. Leggero, generale calo atteso da domani, più apprezzabile da domani sera su Alpi centro-occidentali.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: