Previsioni Meteo, ultimo weekend di Febbraio con l’Anticiclone: persistono nebbie e foschie

Anticiclone sempre dominante sul centro del Mediterraneo come sulla gran parte del resto d’Europa anche se da oggi inizieranno lievi infiltrazioni di aria più fresca orientale, con previsioni meteo all’insegna di un progressivo calo termico. A dire il vero, si registra anche un lieve calo barico un po’ a tutte le quote, anche al suolo, per lievi cedimenti strutturali sul bordo orientale anticiclonico, tuttavia i valori rimangono medio-alti e mediamente compresi sul territorio dai 1022 hpa delle aree meridionali ai 1030 dei settori alpini nordorientali. Dunque, nessuna novità sotto l’aspetto del tempo con stabilità ovunque e sole dominante sulla maggior parte del territorio. Va rilevato, però, un crescendo di aree interessate da nubi basse e nebbie ed essenzialmente sul lato tirrenico.

Per questa mattinata, un po’ tutte le coste occidentali italiane o gran parte di esse, a iniziare dalla Toscana, poi verso il Lazio, la Campania e la Calabria tirrenica, localmente anche verso il Nord della Sicilia, sono interessate da nubi basse, nebbie e foschie spesso anche intense e con visibilità ridotta. Cieli spesso uggiosi e coperti per nubi basse, nebbie e foschie diffuse anche sulla Sardegna centro-occidentale. Le previsioni meteo sono per insistenza di questi fenomeni per gran parte della giornata su diverse aree di quelle citate, magari su altre è possibile via una progressiva, maggiore apertura del cielo. La presenza di un fulcro secondario dei massimi pressori in prossimità della Provenza, alto Tirreno, induce una circolazione oraria settentrionale con venti moderati nei bassi strati che dal mare soffiano verso la terraferma e le coste, trasportando umidità marittime che condensa, specie nelle prime ore mattutine, appena tocca le coste più fredde. Naturalmente laddove l’avvezione è più significativa l’umidità penetra per diversi chilometri anche all’interno, comportando nubi basse, nebbie e foschie piuttosto estese e magari anche più persistenti come nel caso del Lazio centro-occidentale, della Campania centro-occidentale e anche del Centro Ovest Sardegna.

Vanno evidenziate nubi basse e locali nebbie e foschie anche sul Piemonte occidentale, soprattutto sull’area pedemontana tra Torinese e Cuneese. Sole splendente altrove e ancora clima primaverile per la giornata odierna, anche se le previsioni meteo computano un progressivo calo termico soprattutto dal pomeriggio e in serata al Nordest e verso il medio-alto Adriatico. Da rilevare, infine, un aumento della ventilazione settentrionale o nordorientale su tutti i bacini adriatici e diffusamente al Centro Nord, specie in Appennino e su Toscana, ma venti orientali in intensificazione anche sulla Liguria, sul Golfo ligure, sul Piemonte e localmente anche su parte della Pianura Padana, dal pomeriggio e la sera.