Previsioni Meteo, Febbraio si concluderà con un Weekend dominato dall’Anticiclone: clima resta mite

Nelle ultime considerazioni sul possibile tempo del fine settimana, avevamo prospettato previsioni meteo all’insegna di un certo cambiamento della circolazione, con infiltrazioni di aria fredda continentale, e calo termico apprezzabile su molte regioni italiane, sebbene con tempo di contorno sostanzialmente ancora stabile e ampiamente soleggiato. Ebbene, alla luce degli ultimissimi aggiornamenti, anche l’azione più fredda continentale sembra essere scongiurata o comunque notevolmente attenuata per via di una maggiore resistenza del campo anticiclonico, quindi con protrazione del tempo stabile, ampiamente soleggiato e ancora abbastanza mite salvo, però, i consueti fastidi legati alle umidità basse. ma ecco più nel dettaglio rivoluzione per sabato e domenica prossimi

Previsioni meteo per sabato 27 febbraio

Alta pressione sempre dominante, con tempo stabile sulla gran parte del territorio o soltanto qualche velatura per nubi medio-alte a carattere localizzato. Andrebbero rilevate, però, nubi basse e nebbie anche fitte al mattino, in particolare sulla Pianura Padana centro-orientale, tra la bassa Lombardia, l’Emilia settentrionale, il Centro Nord della Romagna e il Centro Sud Veneto, localmente nebbie fitte e persistenti per buona parte della giornata. Altre nubi basse regolari con locali nebbie e foschie potranno interessare in mattinata il basso Tirreno, l’Ovest della Campania e la Calabria tirrenica centro-settentrionale, magari qui in maggiore dissolvimento nel corso della giornata. Un po’ di nubi irregolari medio-alte anche tra Liguria, il Piemonte le Alpi e le Prealpi centro-orientali e occasionalmente sul Nord della Sicilia. Temperature ancora pressoché stazionarie, con valori massimi mediamente compresi in pianura tra +15 e +22°C, magari qualche punta oltre sui settori tirrenici centrali.

Previsioni meteo per domenica 28 febbraio

Non ci sarebbero sostanziali novità rispetto al giorno precedente, con sempre sole e bel tempo prevalente ovunque. Nelle ore mattutine, andrebbero computate le consuete nubi basse e nebbia sulla Pianura Padana, soprattutto centrale tra la bassa Lombardia, il Nord Emilia, localmente la Romagna centro-settentrionale e il Sudovest Veneto. Parziale nuvolosità anche sul basso Piemonte, sul Ponente ligure, su Alpi e Prealpi centro-orientali verso il Nord della Sicilia e ancora un po’ di nubi basse nebbia mattutine sulla Calabria tirrenica. Altrove, tanto sole e bel tempo o soltanto qualche nube medio-alta a carattere irregolare. Sotto l’aspetto delle temperature, andrebbe rilevato un lieve calo sulle regioni settentrionali, specie centro-orientali, e poi su quelle del medio-basso adriatico e relative appenniniche, nell’ordine di 3/4°C rispetto al giorno precedente, per maggiori infiltrazioni di aria fresca orientale, ma senza altre conseguenze. Magari da evidenziare anche un aumento della ventilazione settentrionale, in particolare in Appennino, sul medio-basso Adriatico, sul Canale di Sicilia e, in maniera più sostenuta, sul basso Adriatico e sullo Jonio.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: