Previsioni Meteo Veneto: ancora freddo, da mercoledì temperature nella media stagionale

In Veneto “la pressione è in graduale e lieve diminuzione ma la circolazione rimane anticiclonica con un flusso di correnti in quota provenienti da nord, nord-ovest fino a mercoledì, in seguito da ovest. Queste correnti inizialmente saranno ancora fredde provenienti dalla Russia, poi gradualmente più miti ma più umide di origine atlantica. Il tempo fino a mercoledì si manterrà stabile, asciutto con buona visibilità, anche se non del tutto soleggiato per il transito di nubi medio-alte. Da giovedì, le correnti in quota si disporranno dai quadranti occidentali che accompagneranno il transito di nubi senza determinare precipitazioni di rilievo. Le temperature inizieranno ad aumentare già da lunedì, all’inizio soprattutto in alta montagna, dove l’aumento sarà piuttosto importante, in seguito ovunque; pertanto, fino a martedì il clima rimarrà piuttosto freddo con temperature ancora ben inferiori alla norma, mentre mercoledì raggiungeranno valori più consoni al periodo“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio: